Hazırlık maçı: Antalyaspor: 0 Alanyaspor:0 Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Alanyaspor arasındaki hazırlık maçı0-0 berabere bitti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Alanyaspor arasındaki hazırlık maçı0-0 berabere bitti.



Antalyaspor, Bolu kampının ilk, sezon öncesi ikici hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya kırmızı beyazlılar, Boffin, Nazım, Diego, Bahadır, Tarık, Ufuk, Charles, Fredy, Amilton, Aatif Chahechouhe, Paul ilk 11’i ile başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 dakikada her iki takım da gol atamayınca devre golsüz sona erdi.

İkinci yarıda Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımını farklı bir 11’le sahaya sürdü. Kamp kadrosunda bulunun bütün oyuncular, karşılaşmanın 90 dakikası boyunca forma şansı buldu. Bu devrede de iki takımın gol çabası sonuç vermeyince mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

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