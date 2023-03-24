Hazırlaması son derece kolay! Her gün bir bardak tüketin farka inanamayacaksınız

Koronavirüs pandemisinin ardından doğal ve sağlıklı beslenmeye ilgi bir hayli arttı. Uzmanlar, işlenmiş ve paket ürünlerden uzak durulması gerektiğini sık sık vurguluyor. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenmenin önemine vurgu yapılıyor. Elbette mevsim meyve ve sebzelerini tüketmek de son derece önemli.

Lif yönünden zengin olan nohut, düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sağlık için adeta bir kalkan görevi görüyor. Yapılan bilimsel çalışmalar her gün bir bardak kadar nohut tüketmenin sağlık için önemli olduğunu ortaya koydu.

Lif ve protein kaynağı olan nohut uzun süre tokluk hissi verir. Bu nedenle doyurucu bir öğünden sonra daha az yemek yemek isteyeceksiniz. Böylece hızlıca kilo vermeye başlayabilirsiniz.

Nohut; C vitamini, E vitamini ve K vitamini yönünden son derece zengindir. Vitamin ve minarel deposu olan nohut cildin derin kırışıklarla mücadele etmesine yardımcı olur. Düzenli olarak tükettiğiniz nohut yıllara meydan okumanıza sandığınızdan çok daha faydalı olacaktır.

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Kalsiyum, demir, magnezyum, çinkonun yanı sıra K ve A vitamini yönünden zengin nohut kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle çocukluk çağında ve menopoz döneminde nohut kesinlikle tüketilmelidir. Çocuklarınıza nohutlu mamalar hazırlayarak onları bu leziz baklagille tanıştırabilirsiniz.

A vitamini sağlıklı gözler için son derece önemlidir. A vitamini yönünden zengin olan nohut bu nedenle günlük beslenme programınızda mutlaka yer almalıdır.

Nohut kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli nohut tüketiminin tip 2 diyabeti önlediğini gözler önüne sermiştir.

Sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenli lif alımı önemlidir. Lif yönünden zengin olan nohut sayesinde kabızlık ve şişkinlik sorunundan kurtulabilirsiniz.

Yüksek tansiyon kalp hastalıklarının meydana gelmesini tetikler. Tansiyonun dengelenmesi için potasyum ve magnezyum tüketmeye özen göstermeniz gerekiyor. Bu konuda ise nohut şahane bir gıdadır. Düzenli nohut tüketimi sizi olası kalp hastalıklarından koruyacaktır.

Nohut sağlık için son derece faydalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar nohudun bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

A vitamini, B vitamini ve protein yönünden zengin olan nohut, saçlarınızın kolayca dökülmesini önleyecektir.

Nohut içerdiği vitamin ve minareller sayesinde bilişsel işlevlerinizin gelişmesine yardımcı olur.