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Haziran ayında kar dağlarıyla mücadele

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Göllerbaşı bölgesinde haziran ayına rağmen kalınlığı 2 metreyi bulan kar yığınları temizleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:51:40 -
Haziran ayında kar dağlarıyla mücadele

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Göllerbaşı bölgesinde haziran ayına rağmen kalınlığı 2 metreyi bulan kar yığınları temizleniyor.


Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde haziran ayına rağmen yer yer kalınlığı 2 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yüksek rakımda bulunan vatandaşların hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmamaları için gece gündüz çalışan ekipler, zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Kepçe ile açılamayan yolu ekskavatör yardımıyla sürdüren ekipler, kış aylarından beri gece gündüz demeden tüm yolları açarken yüksek kesimlerdeki mücadelesini de sürdürüyor.


Çalışmaları yerinde bulun vatandaşlar ise karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

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