Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK Haziran 2022 enflasyon rakamları

Memur başta olmak üzere emekliler yılın ilk altı aylık enflasyon rakamlarını merak eder oldu. memur ve emekli oranları bekliyor. Farka göre milyonların maaşları da belli olacak. Şimdi sıklıkla "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon farkı oranı belli oldu mu?" sorusuna cevap aranıyor.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Bu ay 3 Temmuz, pazar gününe denk geldiği için haziran ayı enflasyon oranları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Memur emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya canlı yayında olası rakamları açıkladı. Kaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 4 Temmuz tarihinde TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamış olacak. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına göre 5 aylık enflasyonumuz yüzde 34,69' geldi. Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon tahmini de 3,75 olarak belirtildi. Bu rakamlar toplandığında ise yüzde 38,44'lük bir enflasyon rakamına ulaşmış olacağız. Yani bu 2022 yılının birinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon farkı. Bu enflasyon farklarının açıklanması diğer bir ifadeyle Memur maaşlarını, işçi ve Bağkur emeklilerinin maaşlarını da etkilemiş olacak.

Enflasyon beklentisi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak son rakamlara göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artmıştı.