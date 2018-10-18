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Hazır ürünlerin % 80’i 50 yıl önce yoktu..

Bugün marketlerden aldığımız ürünlerin %80'i, 50 sene önce yoktu.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:50
Hazır ürünlerin % 80’i 50 yıl önce yoktu..

Gıda ve temizlik sanayii tüketimi kamçılamak, çok kazanmak uğruna durmadan yeni lezzetler, yeni ürünler sürerek ayrıca bunların reklamlarını yaparak toplumları şaşkına çeviriyor.

Fütûrsuzca üretilen kimyasallar, zehirli gazlar, işlenmiş ürünler hayatımıza kolaylık getiriyor gibi gözükse de bunların oluşturduğu zehirli (toxsic) etkileri ve hem insanlığın hem de bütün canlıların hayatını dehşetli bir şekilde etkiliyor... Daha da kötüsü, bunu bile bile “hayatımızı kolaylaştırıyor” zannederek, kozmetikten, temizlik ürünlerine ve yiyeceklerimize kadar girmiş olan kimyasalları bile bile evlerimize sokuyor; yiyor, içiyor, elimize yüzümüze, gözümüze bile sürüyor “fayda”(!) bekliyoruz. Geçici faydaları ile yanıltılıyor, ileride patlak verecek zararlarını hesap edemiyoruz..

Soluduğumuz havadaki oksijen son 200 yıl içerisinde yarı yarıya azaldığının farkında değiliz. İçtiğimiz süt ile ineğe verilen bütün antibiyotikleri ve hormonları da alıyoruz. Bugün marketlerden aldığımız ürünlerin %80'i, 50 sene önce yoktu. Hayatımız zehir kıskacında. Görgüsüzce yiyor içiyor, hastane kapılarında çaresiz bekleşiyoruz. Derdimize çare bulmasını başkalarından bekliyoruz.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:50
  1. hazır gıdalar
  2. katkı maddesi
  3. kimyasal ürün

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