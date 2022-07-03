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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş asgari ücret açıklaması! Az önce duyurdular
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş asgari ücret açıklaması! Az önce duyurdular

Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkmasıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 11:36:00 - 2022-07-03 11:39:46
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş asgari ücret açıklaması! Az önce duyurdular

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkmasıyla 90,6 milyar TL vergiden feragat edildiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir.

Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir.

Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır.

Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz."

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