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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 01:44:00 - 2021-12-16 01:52:49
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi

Resmi Gazete yer alan kararda şu ifadeler yer aldı: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4. maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı; Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınmış, Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan, Yunus Elitaş atanmıştır.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Hazine ve Maliye Bakanlığı; Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi gereğince görevden alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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