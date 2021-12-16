Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.
Resmi Gazete yer alan kararda şu ifadeler yer aldı: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4. maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı; Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınmış, Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan, Yunus Elitaş atanmıştır.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Hazine ve Maliye Bakanlığı; Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi gereğince görevden alınmıştır." ifadeleri yer aldı.