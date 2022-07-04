Hazine ve Maliye Bakanlığı sınavla personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Özel yarışma sınavı; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların ait olduğu idarelerin listesi ile malî hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Bakanlığın resmî internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr/) yer almaktadır,

Sınava ön başvurular, 8-14 Eylül 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 400 kadro ve pozisyonun yirmi katı aday (8000 aday) KPSSP48 puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dâhil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçlan, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 27 Eylül-3 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru günü 11 Ekim 2022 tarihi olacaktır.

Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinden önce ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Yazılı sınav ÖSYM tarafından 13 Kasım 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 10.15’te başlayacaktır ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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