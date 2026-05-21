Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah toplanacak
Finansal İstikrar Komitesi'nin yarın 08.30'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendireceği bildirildi.
"Atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirilecek"
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."