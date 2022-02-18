Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Bakan Nureddin Nebati, bugün gerçekleşen G-20 Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nebati, altıncı oturumun yapıldığı Birinci G20 Bakanlar Merkez Bankası Başkanları toplantısında Uluslararası vergi konusuna değindi.

Uluslararası vergi alanındaki kapsamlı gündemi desteklediğini belirten Bakan Nebati, "Endonezya Dönem Başkanlığı’nın tüm ülkelerin yararına kapsayıcı tartışmalar yapma niyetini memnuniyetle karşılıyoruz. G20'nin en önemli başarılarından biri uluslararası vergilendirme alanında olmuştur. G20, bu dönüm noktası niteliğindeki başarısı ile güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Öncü bir platform olma göuluslarrevini yerine getirmek adına G20'nin bu konuda sorumlu ve adil bir şekilde ilerlemeye devam etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Nureddin Nebati toplantıda G20'nin öneminden bahsederek, "G20'nin Kapsayıcı Çerçeveye verdiği desteğin, Ekim Bildirisi sonuçlarının uygun bir şekilde uygulanması adına çok önemli olduğuna inanıyoruz. İlke ve kurallar setinin sağlam ve net bir şekilde tasarlanması çok önemlidir. Bu nedenle, Kapsayıcı Çerçeve altındaki ilgili çalışma gruplarına gerekli teknik çalışmalar için yeterli alan sağlanmalıdır. Ortaya konulan çabaları takdir ederken her iki sütun kapsamındaki çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

Vergi ve kalkınma konusunda, G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede, bu ülkeler yeni uluslar arası vergi mimarisine zamanlıca uyum sağlayabileceklerdir.

Çevre konusunda, G20 üyeleri olarak, ulusal koşulların yanı sıra “Ortak fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar ve Göreceli Kabiliyetler” ilkesini de dikkate alarak karbon nötr ekonomilere doğru ilerlemek için sinerji içinde hareket etmeliyiz.

Son olarak, hukukun diğer alanlarında olduğu gibi vergi kanunlarının da kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz.

Sözlerime son verirken Endonezyalı meslektaşlarıma bu verimli toplantı için teşekkür ediyor ve G20 Dönem Başkanlığında başarılar diliyorum." dedi.