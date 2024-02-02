  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gençlere seslendi! Geleceğinizi karartmayın… Dikkat çeken kara para uyarısı
Gündem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gençlere seslendi! Geleceğinizi karartmayın… Dikkat çeken kara para uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 11:27:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gençlere seslendi! Geleceğinizi karartmayın… Dikkat çeken kara para uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerine, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmaması konusunda uyarıda bulundu. Şimşek "Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar. " ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, AA muhabirine, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

Kamuoyunun bilinçlenmesinin, bu suçların önlenmesindeki kritik rolünü dikkate alarak farkındalık artırıcı çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Şimşek, özellikle üniversite öğrencilerinin "hesap kullandırma" faaliyetlerinde bulunabildiğini söyledi.

 "Geleceklerini karartmasınlar"

Şimşek, MASAK'ın üniversite öğrencilerine bu konudaki gerekli bilgilendirmeyi yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaptığını belirterek, "Üniversite öğrencileri, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmasınlar. Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar. Bu durum, kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirerek nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep oluyor." dedi.

Bu kapsamda mesleki eğitimdeki öğrencilerin staj ücreti için açtığı hesaplara işaret eden Şimşek, "Hesaplarını kullandıranlar, ilerleyen süreçte hapis cezalarıyla karşılaşabilirler. Gençler, bu işlere bilmeden bulaşsalar dahi, sabıkalı duruma düşeceklerini ve geleceklerini karartma riskinin olduğunu bilmeli." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimşek, MASAK'ın bu durumu engellemek için öncelikle RTÜK ile işbirliği yaptığı bilgisini vererek, TRT tarafından hazırlanan kamu spotunun televizyon kanallarında yayınlanmasına başlandığını bildirdi.

 "Ortaöğretim çağındaki gençler de bilgilendirilecek"

Ayrıca üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için MASAK tarafından hazırlanan afişlerin, üniversitelere gönderilmesi amacıyla YÖK'e iletildiğini anlatan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

 

"Bu afişlerde öğrencilere 'Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın.' uyarısı yapıldı. Benzer işbirliği Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de gerçekleştirildi. MASAK tarafından hazırlanan afişler, gerek Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait ve gerekse özel yurtlarda asılması amacıyla Bakanlığına gönderildi. ​​​​YÖK'ün ardından ortaöğretim çağındaki gençlerin bilgilendirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile de ortak çalışma başlatıyoruz."

Şimşek, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yasal mevzuat ve MASAK'ın kurumsal yapısının güçlendirilmesiyle kamuoyunun bu konularda güçlü biçimde bilgilendirilmesi faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirerek, "Kara parayla mücadele, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi açısından da önem taşıyor. Devleti gelir kaybına uğratacak her türlü kayıt dışı işlemin yakından takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

 "Adli mercilerle işbirliği aralıksız devam ediyor"

MASAK'ın, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda çalışmalarına, kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle de işbirliği içinde aralıksız sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"MASAK, uyuşturucu kaçakçılığı, örgütlü suçlar, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık başta olmak üzere kara parayla ilgili pek çok konuda gerek kolluk birimlerine ve gerekse adli birimlere çok önemli katkılar sağlıyor. MASAK bir yandan mali sektörden şüpheli işlem bildirimleri vesair bilgileri temin ediyor bir yandan da adli merciler ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü soruşturmalardaki bilgi ve belgeleri ediniyor. Toplanan verilerle soruşturma dosyalarında yer alan bilgi ve belgeler teknolojik araçlar ve uzmanlık bilgisiyle harmanlanarak yüksek hassasiyetle analize tabi tutuluyor. Bu analizler sonucu adli mercilerle kolluk kuvvetlerine suç ve suçluya dair yeni açılımlar sağlanıyor, suç şüpheleri kesinleştiriliyor, yeni suç ağları deşifre ediliyor, suçtan elde edilen kara paraya el konulması sağlanıyor."

Herkes Mehmet Şimşek diye biliyordu: Hafize Gaye Erkan’ı Erdoğan’a kimin önerdiği ortaya çıktı! O ismi duyunca şok olacaksınız
Herkes Mehmet Şimşek diye biliyordu: Hafize Gaye Erkan’ı Erdoğan’a kimin önerdiği ortaya çıktı! O ismi duyunca şok olacaksınız

Ekonomi

Herkes Mehmet Şimşek diye biliyordu: Hafize Gaye Erkan’ı Erdoğan’a kimin önerdiği ortaya çıktı! O ismi duyunca şok olacaksınız

Mehmet Şimşek’in ‘kur’ açıklamasına ihracatçılardan destek geldi
Mehmet Şimşek’in ‘kur’ açıklamasına ihracatçılardan destek geldi

Ekonomi

Mehmet Şimşek’in ‘kur’ açıklamasına ihracatçılardan destek geldi

Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O karar alındı
Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O karar alındı

Ekonomi

Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O karar alındı

Mehmet Şimşek'ten 'vergi' açıklaması!
Mehmet Şimşek'ten 'vergi' açıklaması!

Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten 'vergi' açıklaması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Celaleddin Büyükcam

Dün sosyal medyada gezinirken Cumhur Başkanı Erdoğan'ın bir videosuyla karşılaştım ne zaman çekildi bilmiyorum Diyor ki Erdoğan. İBB BAŞKANI na Ekrem İmamoğlu saraylarda şatafatlı yaşarken Benim halkım çürük evlerdemi yaşayacak! Diyor Kafamı kaldırıp düşündüm Cumhur Başkanı acaba prefabrik evdemii, Çadırda mı .kalıyor diye ???????? Hoca Kürsüde vaaz verirken ey cemaat Kadın ve kızlarınızı sokağa çıkarıp üstüne Kot pantolon ve mini etekle gezdiriyorsunuz vallahi çarpılırsınız demis.cemaatten bir kalkıp hoca,hoca Ben camiye gelirken senin kız mini etekle Çarşıya gidiyordu senin kızı gören bizim kizlar ondan etkileniyor demiş Hoca Bakmış Eh benim kız giyincede yakışıyor demi demiş. Kendi kızını KADEM,KADES vb dinsiz derneklere üye yap sonra İstanbul Sözleşmesi ni kaldırdık diye milleti kandır peki 6284 sayılı yasa niye duruyor 6 kez torba yasa çıkardınız niye hala nafaka problemini cozmuyorsunuz.bosanmamis eşe evden uzaklaştırma cezası ver Kadına nafaka bağla o kadın benim paramla istediği erkekle o parayı harcasin erkeği keriz haşa pzv yerine koymaktır sonrada kadın cinayetleri.bitmex tabi ki
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23