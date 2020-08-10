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Ekonomi

Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:44:59 -
Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 168,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,61 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 437 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 187 milyon lira, net satış 2 milyar 168,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 596 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 3 milyar 168,1 milyon lira borçlandı.

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