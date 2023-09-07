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Gündem Hayvanlarını kurtarmaya çalışırken canından oluyordu
Gündem

Hayvanlarını kurtarmaya çalışırken canından oluyordu

Yeniakit Publisher
2023-09-07 17:06:00 -
Hayvanlarını kurtarmaya çalışırken canından oluyordu

Dargeçit ilçesinin kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde Ahmet Dursun’a (60) ait ahırda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı.

MARDİN’in Dargeçit ilçesinde ahırda çıkan yangında hayvanları kurtarmaya çalışan Yusuf Dursun (26), ağır yaralandı. Ahırdaki 3 inek ise öldü.
Dargeçit ilçesinin kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde Ahmet Dursun’a (60) ait ahırda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. Dursun’un ağlu Yasin Dursun, içeride mahsur kalan 3 ineği kurtarmak isterken yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan Yusuf Dursun, Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Dursun, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
Ahırdaki 3 ineğin de öldüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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