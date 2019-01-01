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Hayvanlarına yem vermek için çıktı, ölü olarak bulundu

Kayseri'nin Akkışla ilçesine Ortaköy Mahallesi'nde hayvanlarına yem vermek için evden çıkan çiftçi, çevredekiler tarafından ölü bulundu.

01 Ocak 2019 Salı 13:19
Hayvanlarına yem vermek için çıktı, ölü olarak bulundu

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, hayvanlarına yem vermek için evden çıkan Doğan Karadeniz (52), ölü bulundu.

Olay, Akkışla ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evden hayvanlarına yem vermek için çıkan çiftçi Doğan Karadeniz, yerde hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğan Karadeniz'in cansız bedeni, otopsi için Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karadeniz'in ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:19
  1. Kayseri
  2. Akkışla ilçesi
  3. çiftçi ölü bulundu
  4. Doğan Karadeniz
  5. Şüpheli ölüm

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