Hayvanlarına yem vermek için çıktı, ölü olarak bulundu

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, hayvanlarına yem vermek için evden çıkan Doğan Karadeniz (52), ölü bulundu.



Olay, Akkışla ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evden hayvanlarına yem vermek için çıkan çiftçi Doğan Karadeniz, yerde hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğan Karadeniz'in cansız bedeni, otopsi için Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karadeniz'in ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.