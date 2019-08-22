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Hayvanlara otopsi yapılacak! Kamyonun çarptığı filler telef oldu

Hindistan'da meydana gelen olayda, otoyolda seyreden bir kamyonun çarptığı 3 fil telef oldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
Hayvanlara otopsi yapılacak! Kamyonun çarptığı filler telef oldu

Hindistan'ın Odisha (Orissa) eyaletinde demir cevheri yüklü bir kamyonun çarptığı 3 fil telef oldu.

NDTV kanalının haberine göre, Ghatagaon Ormanı yetkilisi Ashok Kumar Nayak, yerel saatle 03.00 sularında, Keonjhar bölgesinde bir otoyolda seyreden kamyonun yoldan geçmekte olan fillere çarptığını belirtti.

Nayak, "Yaşı 16 civarında olan bir dişi fil ile bir yaşındaki yavrusu olay yerinde, ağır yaralanan diğer dişi fil ise tedavi sırasında öldü." dedi.

Şoför olay yerinden kaçtı

Nayak, telef olan fillere otopsi yapılacağını ifade etti.

Kazanın ardından kamyona el konulduğunu belirten Nayak, şoförün kamyonu terk ederek olay yerinden kaçtığını ancak muavininin gözaltına alındığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
  1. Hindistan'ın Odisha (Orissa) eyaleti
  2. demir cevheri
  3. NDTV kanalı
  4. Ghatagaon Ormanı
  5. Ashok Kumar Nayak

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