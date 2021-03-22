Hayvanlara eziyet bitmiyor! Bir skandal daha
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeğin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi büyük tepki çekti.
Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 20 B 1177 palakalı otomobile bir köpeğin, iple bağnarak çekildiği görüldü.
Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Akibeti bilinmeyen can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren vatandaşlar, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.