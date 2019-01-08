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Hayvan hakları savunucuları yine sessiz... CHP'li belediye 7 köpeği bir araca doldurup boş alana atmak istedi

CHP’li Konya Tuzlukçu Belediyesi’nin, sokak köpeklerini bir araca doldurup boş alana atmak istediği, bir veterinerin skandal olayı fark edip engel olduğu aktarıldı. Belediye aracına doldurulan köpeklerin birinin telef olduğu, birinin de baygın olduğu görüldü. Söz konusu CHP olunca ağızlarını bıçak açmayan hayvan hakları savunucularının konuyla ilgili sessizliği dikkat çekti.

08 Ocak 2019 Salı 13:31
Hayvan hakları savunucuları yine sessiz... CHP'li belediye 7 köpeği bir araca doldurup boş alana atmak istedi

Konya Tuzlukçu'da, belediye görevlilerinin, ilçe sakinlerinin şikayeti üzerine topladığı 7 sokak köpeğini kamyonetle boş araziye bırakmak isterken, veterinerin görüp, tepki göstermesi üzerine vazgeçtiği öne sürüldü. Bu anlara ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde; veterinere yoldan geçen sürücülerin destek olduğu, belediye görevlilerinin köpeklerle bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kamyonetteki köpekleri fark etti

Tuzlukçu Belediyesi ekipleri, iddiaya göre, dün Koraşı ve Mevlütlü mahallelerinin sakinlerinin şikayeti üzerine 7 sokak köpeğini toplayıp, kamyonete koydu. Belediye görevlileri, köpekleri bölgedeki boş araziye bırakmak isterken, yoldan geçen veteriner, durumu fark edince tepki gösterdi.

Bu sırada aynı yoldan geçen sürücüler de durup, veterinere destek oldu. Kamyonetteki 1 köpeğin telef olduğu, 1 köpeğin de uyuşturucu iğneyle bayıltıldığı ileri sürüldü. Belediye görevlilerine tepki anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Görevliler bölgeden uzaklaştı

Görüntülere göre, belediye görevlileri, tepkiler nedeniyle köpeklerle bölgeden uzaklaştı. Sosyal paylaşım sitelerinde görüntüleri izleyenler ise belediye görevlilerine tepki gösterdi.

CHP’li belediyeden açıklama

CHP’li Tuzlukçu Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Koraşı ve Mevlütlü mahallelerinde oturanların şikayeti üzerine köpeklerin toplandığını, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde hayvan barınağı olmadığı için Konya'daki hayvan barınağına götürüldüğünü iddia etti. DHA’nın haberine göre, olayın çarpıtıldığı, ölü ve uyutulmuş köpek olmadığı, hayvanların açlık nedeniyle halsiz olduğu öne sürüldü.

Hayvan hakları savunucuları sessiz

Daha önce de örnekleri olduğu gibi, Konya'daki CHP'li belediyenin bu hareketine kendisini hayvan hakları savunucusu olarak tanıtan kesimin sessizliği dikkat çekti. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:31
  1. Konya
  2. Konya Tuzlukçu Belediyesi
  3. CHP'li belediye
  4. sokak köpekleri

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan32 dk önce
    Ne haber ama belediye başkanı görevden alınmalı bence köpeklerin her biri için ayrı ayrı araçlar tahsis edilmeliydi bu CHP belediyesine yeter. Acizane işyerine gitmek için sabah 5 25 de evden çıkıyorum her gün köpeklerden korunmak için yol değiştiriyorum bazı günler ağaçlara dünüyorumköpekseverlerin azgınlaşmış egolarını tatmin etmek için
  • doğru söyleyenidoğru söyleyeni46 dk önce
    komik haberle sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorsunuz. kanuna göre, belediye köpekleri kısırlaştırır, tekrar sokağa bırakır. hırçınlık yapanları uyuşturarak nakil eder. siz önce kanunu öğrenin, değişmesi için çalışın. birilerini kötüleyip patronunuzun gözüne girecekseniz o başka bir şey. dindar gibi de gözükmeyin milletin gözüne bu haberlerinizle.

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