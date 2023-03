Haysiyetsiz ittifak

Amaca ulaşmak için her yolu mübah gören ve oylarına muhtaç oldukları terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla bile kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yapacak kadar zıvanadan çıkan Millet İttifakı paydaşları, adeta ilkesizliği ‘ilke’ edinmiş durumdalar. Tek ortak paydaları Erdoğan düşmanlığı olan ve küresel şer odaklarının yönlendirmesiyle bir araya gelen düşman kardeşler, geçmişte övdükleri ve baş tacı ettikleri isimleri, şimdilerde sırf kendilerinden yana olmadığı gerekçesiyle yerin dibine batırmaya çalışıyor. “Meşru” ilan ettikleri Kandil’in Meclis’teki uzantısı HDP’nin binasından çıkan teröristleri görmeyen, AK Parti’ye ihanet eden isimlerle birlikte yol yürüyen düşman kardeşler, Fatih Erbakan’dan HÜDA PAR’a, Muharrem İnce’den kendilerine yakın işadamlarına kadar, karşılarında yer alanlara yönelik her türlü itibar suikastına ve haysiyet cellatlığına imza atıyor. Siyasetçisiyle, medyasıyla, aydınıyla ve sanatçı bozuntularıyla bir ‘linç ordusu’ kuran, dün ‘evet’ dediklerine bugün ‘hayır’ diyen ve seçimi kazanmak için her türlü haysiyetsizliğe imza atan şer ittifakının “ilkesizlik” örneklerinden bazıları şöyle:

Önce selam sonra küfür

“Fatih Erbakan’ın önderliğindeki Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı saflarına katılmamasını selamlıyoruz” sözleriyle övgüye boğan ve “yakışanı yaptı” diyen zillet paydaşları, ittifak kararının ardından ağzını bozdu. “Ülkeyi CHP zihniyetine teslim ettiniz’ suçlamasıyla muhatap olmak istemedik” diyerek Cumhur İttifakı’na katıldıklarını ilan eden Fatih Erbakan’ı hedef tahtasına oturtan zillet paydaşları, YRP liderini “kadın düşmanı” ve “cahil” olmakla itham ederek büyük bir ikiyüzlülüğe imza attı. Erbakan Hoca’ya yönelik her türlü zulme imza atan CHP’nin Sözcüsü Faik Öztrak ise Fatih Erbakan’ın babasının kemiklerini sızlattığını iddia edecek kadar şirazeyi kaçırdı.

Kahve davetini unuttu

Geçtiğimiz yıl, 27 Şubat’ta düzenlenen ‘Erbakan’ı Anma Töreni’ne davet ettikleri Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu’nun konuşmasını alkışlayan, partisine nezaket ziyaretleri gerçekleştiren ve il yöneticilerini kahve içmeye davet eden zillet bileşenleri, Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR’ı, kuruluşundan yıllar önce ortadan kaldırılan Hizbullah Örgütü ile iltisaklandırarak, ‘terör partisi yaftası’ vurdular. 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin ortak adayı olan, “iyi bir öğretmen” denilerek göklere çıkarılan Muharrem İnce de malum zihniyetin hedefi oldu. İnce’nin, 4 günde 100 bin imza barajını aşarak cumhurbaşkanlığı adaylığına hak kazanmasından rahatsız olan zillet bileşenleri ile güdümlü sanatçıları, “goril” benzetmesi yaptıkları Memleket liderini, adaylıktan çekilmediği gerekçesiyle “proje” ilan ederek “ihanetle” suçladı.

Yandaş damgası

“Dünyanın En Uzun Asma Köprüsü” unvanını alan Çanakkale Köprüsü’nü inşa eden dört şirketten biri olan Yapı Merkezi firmasının sahibi ve CHP eski milletvekili Ersin Arıoğlu’nun vefatı, zillet paydaşlarının maskesini bir kez daha düşürdü. Köprü yapılırken başarılı iş adamını “çete” ilan eden ve “Yıldızı AKP ile parlayan” diyerek “yandaş” damgası vuran zillet medyası, Arıoğlu’nun ölümünün ardından sayfalarca vefat ilanı yayımlayarak büyük bir omurgasızlık örneği sergiledi. Vefat haberini verirken Arıoğlu’nun Çanakkale Köprüsü’nü inşa eden konsorsiyumda yer aldığı gerçeğini gizleyen Cumhuriyet ile Sözcü gazetesi 5’er adet tam sayfa ilanı yayımlamakta da beis görmedi.

PKK partisi meşru oldu

Araçlarında eli kanlı militanları taşıyan, parti binalarında teröristleri ağırlayan, bebek katili Apo’nun ‘heykelini dikeceklerini’ ilan eden ve göbekten bağlı olduğu PKK’ya ‘silahlı mücadele veren legal bir örgüt’ muamelesi yapan HDP ile kapalı kapılar ardanda pazarlık yapan zillet bileşenleri, Kandil’in uzantısını “meşru bir siyasi parti” ilan etti. Koalisyonun 7. ortağı HDP’yi aklama telaşına düşen DEVA lideri Babacan, “Öcalan’a özgürlük” talebinde bulunan HDP’nin “terörle arasına mesafe koyduğunu” iddia etti. Kendilerinden olanı melekleştiren, olmayanları ise şeytan ilan eden zilletin öfkesinden ortaklar da payını aldı. “Kumar masası” diyerek altılı masadan kalkan Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu’nun ifadesiyle “25 yılda yemediği küfrü 3 günde” ortaklarından işitti. Akşener’in ardından her türlü galiz küfürü savuran ve “sifonu çek. Gitsin” diyerek “kazurat” muamelesi yapan ittifak ortakları, masaya geri dönmesinin ardından İP liderini, “Merttir”, “Ana kucağını da çok iyi bilir”, “yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir” diye göklere çıkardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO