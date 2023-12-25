Hayrola KOÇ! Tam da 25 Aralık’ın yıldönümünde boy göstermenin anlamı ne?

AK Parti iktidarını devirmek için Tuncay Özkan'ın sahibi olduğu dönemde Kanaltürk Televizyonu'na 2 milyon 500 bin lirayı aşan bir bedeli, henüz yayınlanmamış reklamların "avansı" olarak nakit ödeyen KOÇ, 17-25 Aralık kumpasının yıldönümünde T24'e verdiği reklamla gündeme geldi.

Özkan'ın sahibi olduğu Kanaltürk'e verilen reklam üzerinden KOÇ ailesi Ergenekon soruşturmasına girdi.

FETÖ, KOÇ'a şantaj yaptı. KOÇ şantaja boyun eğip Türkçe Olimpiyatları'na sponsor olunca dosya 25 Aralık Savcısı, fotokopi ile bildiri dağıtan Muammer Akkaş’ın çekmecesine kilitlendi.

25 Aralık’tan sonra Muammer Akkaş’ın dosyaları incelenince de Koç ile ilgili açılmış soruşturmanın yıllardır bekletildiği öğrenildi.

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Şantaja boyun eğen KOÇ'a dosya kıyağı!

Savcı Muammer Akkaş, Ergenekon Terör Örgütü davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, Koç Holding yöneticileri hakkında açtığı “2010/857” numaralı soruşturma dosyasını göndererek kapattı. Akkaş, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2010/857 sayılı soruşturma kapsamında; Koç Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Beko Ticaret A.Ş. tarafından, Kanaltürk Televizyon kanalına henüz 2004 yılında test yayınına başlamadan önce para aktarılmaya başlandığı ve söz konusu para transferlerinin 2008 yılına kadar devam ettiği tespitlerinde bulunulduğu, söz konusu para transferleri ile ilgili diğer hususların incelenmesi için ilgi (a) sayılı yazımızla Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na yazı yazılmıştır.

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun ilgi (b) sayılı yazısı ekinde Başsavcılığımıza gönderilen belgelerin incelenerek rapor hazırlanması için ilgi (c) sayılı yazımızla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır.

Talimat yazımıza istinaden, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ilgi (d) sayılı yazısı ekinde Başsavcılığımıza gönderilen, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen “Koç Holding A.Ş.’ye bağlı Beko Ticaret A.Ş. (yeni unvanı Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.)’nin Kanaltürk Televizyonuna 2004-2008 yılları arasında yaptığı para transferleri” konulu rapor ve eklerinin yer aldığı belgeler, Mahkemenizin 2009/191 Esas sayılı dava dosyasına eklenmek üzere yazımız ekinde gönderilmiştir.”

Hayrola KOÇ?

Gazze'nin yoğun saldırı altında olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistinli mazlumlarla saf tutarak siyonist İsrail'e meydan okuduğu, ülkemizin 2 gün art arda ABD ve İsrail destekli terör örgütünün saldırılarına uğradığı ve 12 şehit verdiğimiz günlerin devamında, 25 Aralık'ın tam da yıldönümünde T24'te yer alan reklam soru işaretlerine sebep oldu.