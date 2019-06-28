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Hayrı Baraçlı kimdir? İBB Genel Sekreteri Hayrı Baraçlı kimdir? İstifa mı etti?

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak ilk mesaisinde son dakika önemli bir gelişme yaşandı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın istifa ettiği gelen bilgiler arasında. Hayrı Baraçlı Temmuz 200’da İETT İşletmeleri Genel Müdürü oldu. 20 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri görevine atanmıştı. Peki Hayrı Baraçlı kimdir? İBB Genel Sekreteri Hayrı Baraçlı kimdir? Hayrı Baraçlı istifa mı etti?

28 Haziran 2019 Cuma 15:37
Hayrı Baraçlı kimdir? İBB Genel Sekreteri Hayrı Baraçlı kimdir? İstifa mı etti?

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak ilk mesaisinde son dakika önemli bir gelişme yaşandı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın istifa ettiği gelen bilgiler arasında. Hayrı Baraçlı Temmuz 200’da İETT İşletmeleri Genel Müdürü oldu. 20 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri görevine atanmıştı. Peki Hayrı Baraçlı kimdir? İBB Genel Sekreteri Hayrı Baraçlı kimdir? Hayrı Baraçlı istifa mı etti?

Hayri Baraçlı kimdir?

1966 yılı İstanbul doğumlu olan Dr. Hayri Baraçlı ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden endüstri mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Kalite Yönetimi, Finansman, Yatırım Planlaması ve Mühendislik Ekonomisi derslerini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulunda veren Baraçlı, 1999 yılından bu yana aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Baraçlı, ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Danışmanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunan Dr. Baraçlı’nın kamu ve özel sektörde Stratejik Yönetim ve Planlama, İşletme Yönetimi, Yeniden Yapılandırma, Reorganizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Yatırımların Fizibilitesi ve Etütleri, Verimlilik Yönetimi gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Temmuz 2009`da İETT İşletmeleri Genel Müdürü oldu. 20 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri görevine atanan Baraçlı, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

 

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:37
  1. İstanbul
  2. Hayrı Baraçlı kimdir?
  3. İBB Genel Sekreteri Hayrı Baraçlı kimdir? İstifa mı etti?
  4. ibb ekrem imamoğlu

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