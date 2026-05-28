Hayrat Yardım Gazze'de Çocuklar İçin Bayram Şenliği Düzenledi
Kurban Bayramı vesilesiyle Gazze'de gerçekleştirilen renkli şenlikte, çocuklar çeşitli etkinliklerle bayram coşkusunu yaşadı.

Dernek tarafından, Kurban Bayramı kapsamında Gazze’deki çocuklar için bayram şenliği düzenlendi. Bölgede yaşanan zorlu şartlara rağmen çocukların bayram sevincini yaşayabilmesi için organize edilen programda, çocuklara bayramlık hediyeler dağıtıldı ve oyunlar oynandı. Birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Kardeşlik ve Paylaşma Ruhu

Etkinlik boyunca çocukların yükselen kahkahaları ve yüzlerindeki tebessüm, Gazze’de bayramın umut dolu atmosferini yansıttı. Çocukların neşesiyle şenlenen programda, bayramın beraberinde getirdiği paylaşma ve kardeşlik ruhu bir kez daha hissedildi.

Hayrat Yardım, bölgedeki sosyal ve insani yardım projeleriyle mağdur coğrafyalardaki çocuklara destek olmaya devam edeceğini belirtti.

