Hayırseverlerin sayesinde hafızlık tacını giyecekler

Kentte, iş adamı Celal Canpolat tarafından bağışlanan 4 katlı bina, tadilat işlemlerinin ardından hafızlık eğitimi görecek kız öğrencilerin kullanımına açıldı.



Toplam 60 öğrencinin yatılı kalabileceği binada, misafir ve dinlenme odaları, eğitim sınıfları, idari odalar ve yemekhane bulunuyor. İl Müftüsü Mehmet Taşcı, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin eğitime katkı vermesinin çok önemli olduğunu söyledi.



Kentte 3 hafızlık kursunun olduğunu belirten Taşcı, her bir kursta şu an 40 ila 50 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.



Kur’an kursu sorumlusu Fatma Karakuş da en az ortaokul mezunu kız çocuklarını kursa yatılı aldıklarını dile getirdi. Karakuş, “Kursumuza salgın dolayısıyla yüzde 50 kapasiteyle öğrenci kabul ettik” ifadelerini kullandı.