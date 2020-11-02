Hayırseverlerin desteğini alan imam, cami kütüphanesini dezavantajlı öğrencilerin eğitimine sundu

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Yurtbaşı Merkez Cami İmamı Oktay Demir, cami bünyesindeki semt kütüphanesini bilgisayar ve tablet takviyesi yaparak evlerinden Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA TV) bağlanma imkanı olmayan öğrencilerin kullanımına sundu.

Yurtbaşı Merkez Camisi'nde 7 yıldır görev yapan ve gönüllü sunduğu hizmetlerinden dolayı beldede "gönül doktoru" olarak tanınan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kalan öğrencilere destek olmak için harekete geçti.

Evinde internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin mağduriyetini gidermek isteyen Demir, 2 yıl önce girişimi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca camide 400 metrekarelik alanda kurulan semt kütüphanesini adeta sınıflara dönüştürdü.

Kütüphanedeki internetin hızını artıran, hayırseverlerin desteğiyle bilgisayar, tablet ve kulaklık alan Demir'in yaptığı düzenleme ile öğrenciler belirlenen saatlerde gruplar halinde camiye geliyor.

Demir, öğrencilerin salgından korunması için Kovid-19 tedbirlerini titizlikle uyguluyor, sosyal mesafe kuralına göre dersleri takip etmelerine büyük özen gösteriyor.

Öğrenciler kütüphanede hem derslerini takip etme hem de kitap okuma, ders çalışma, tenis oynama, akranları ile kaliteli vakit geçirme fırsatı buluyor.

- "100'ü aşkın öğrenci istifade ediyor"

Demir, AA muhabirine, 23 yıldır imamlık yaptığını belirterek, görev yaptığı yerlerde dezavantajlı çocukların yüreklerine dokunmak için çalıştığını söyledi.

2 yıl önce kendi girişimi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca camiye kütüphane kurulduğunu ifade eden Demir, yaşanan salgın nedeniyle kütüphaneyi dezavantajlı çocukların eğitimine sunduklarını belirtti.

"Hem beldemizde hem de köylerde evinde interneti, bilgisayarı olmayan çocuklarımız var. 'Onlar için ne yapabiliriz?' diye düşündük. Kütüphanemizde sınırsız internetimiz vardı, hızını yükselttik." diyen Demir hayırseverlerin desteğiyle bilgisayar takviyesi yaptıklarını, tablet ve kulaklık aldıklarını aktardı.

Demir, her yaş gurubundan öğrencinin EBA üzerinden öğretmenleri ile irtibata geçerek eğitimlerini sürdürdüğünü dile getiren Demir, salgınla ilgili tedbirlere de uyduklarını bildirdi.

Öğrencileri gruplar halinde camiye aldıklarını anlatan Demir, "100'ün üzerinde öğrencimiz faydalanıyor. İlk ve ortaöğretim ile üniversite ve KPSS'ye hazırlanan öğrenciler nezih ve temiz bir ortamda, salgın tedbirlerine uyarak kütüphaneden istifade ediyor." dedi.

Demir, her türlü imkanı çocuklara sağlamak için gayretle çalıştıklarını ifade ederek, masa tenisi, oyun salonları, televizyon, kitap okuma alanlarının bulunduğu kütüphanenin çocukların eğitim gördüğü, sosyalleştiği bir alana dönüştüğünü aktardı.

- "Burası evim gibi oldu"

Öğrencilerden Büşra Halıcıoğlu, kütüphane sayesinde uzaktan eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Halıcıoğlu, "Evimizde internet ve bilgisayarımız yok. Buraya gelip canlı derslere katılıyorum. Burası evim gibi oldu." ifadelerini kullandı.

Elif Buse Bakıcı da her sabah camideki kütüphaneye geldiğini anlatarak, derslerinin bu sayede aksamadığını belirtti.

Bakıcı, "Kitap okuyorum. EBA'dan derslere katılıyorum. Burası çok rahat. Evde internet olmadığı için buraya gelip, derslerimi yapıyorum. Derslerin dışında arkadaşlarımızla eğlenme, oyun oynama imkanımız da var." şeklinde konuştu.

Cebrail Halıcıoğlu, salgından dolayı uzaktan eğitimi kütüphanede sürdürdüklerini belirterek, "Evde internet olmadığı için derslere bağlanamıyorduk. Şimdi camide yapılan kütüphaneye gelip derslerimizi yapıyoruz. Her gün geliyoruz. Çok temiz bir yer. Mesafe ve hijyen kurallarına uyuluyor. Hocalarımız da bize yardımcı oluyor." dedi.

Üniversite öğrencilerinden Ayşe Gökhan Kantarcı da evinde ders çalışma imkanı olmadığı için yaklaşık 2 aydır kütüphanede dersleri takip ettiğini söyledi.

Böyle bir imkanın sağlanmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Kantarcı, rahat bir çalışma ortamı bulduğunu aktardı.

Kantarcı, "Bilgisayar, tablet ve birçok yayın var, internet sınırsız. Kalabalık bir ailemiz var. Evimde bu şekil çalışamıyordum. Ders çalışmak çok sıkıntılıydı. Burası bize çok iyi geldi." diye konuştu.



