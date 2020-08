Hayırsever iş adamı Emre’den 200 aileye gıda yardımı

Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Besni ve Adıyaman’da yaşayan 200 aileye gıda paketi ve kurban eti dağıtan Besnili hayırsever İş Adamı Emiroğlu Ailesi’nden Ömer Emre, ellerinden geldiğince yardımlara devam edeceklerini söyledi.



Bayramların paylaşma günleri olduğunu ifade eden Hayırsever İş Adamı Ömer Emre, “ Besni bizim doğup büyüdüğümüz yer ve hiçbir zaman aslımızı unutmadık. Besnili hemşerilerimize her zaman destek olmak bizim boynumuzun borcudur. Gurbette yaşıyor olsak da kalbimiz her zaman Besni için atıyor. Bu vesileyle de Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi olan ailelerimize destek olmak amacıyla yardımlarda bulunduk. İnşallah her daim elimizden geldiği kadarda hemşerilerimize destek olacağız.” dedi.