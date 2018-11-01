'Hayır'ına saygı göstermelisiniz

Kişiyi istemediği davranışlardan ve kimi zaman da tehlikelerden koruyan “hayır” kelimesi küçük yaşlarda öğrenilir. Anne ve babanın hatalı tutumları yüzünden çocuk bu davranışı edinemez.

Çocuğunuzdan yapmasını istemediğiniz bir davranış yapmasını istiyorsunuz, çocuğunuz size hayır diye cevap veriyor. Zorla yemek yediriyorsunuz size hayır diyor, yemiyor. Kendisini sevdirmek, öptürmek istemiyor hayır diyor; siz ise zorla seviyorsunuz.

Kaç anne-baba çocuğunun kendine çizdiği sınırı ihlal etmez ve ‘istemiyorsa zorlamayayım, onun da bir kişiliği, tercihleri var ve saygı duymalıyım’ der.

Maalesef çok az bilinçli aile bunu yapar.

Hayır demek sınır koymaktır. Hayır demek ‘Benim tercihime saygı duy’ veya ‘ben bunu yapmak istemiyorum’ demektir.



Hayır demek, karşı tarafı durduran bir kelimedir.

Kimi aileler, çocukları hayır dedikleri halde onlara zorla istediklerini yaptırırlar ve bir süre sonra çocuk için bu kelimenin bir anlamı olmaz. ‘Nasıl olsa hayır desem de istediğim olmuyor’ diye düşünmeye başlar ve ‘hayır’ içi boş, anlamını yitiren bir kelime olur.

Halbuki çocuk hayır diyerek kendini korumayı öğrenir.

Bazı aileler ise çocukları ‘hayır’ dediklerinde çocuklarına küserler; sevmediklerini, kırıldıklarını, üzüldüklerini söylerler ve çocukları duygusal ikilem içerisinde bırakırlar.

Böylece çocuklar ilişkilerinde "hayır" demekten kaçınırlar.



Belki küçük yaşlarda önemsiz gibi görünen bu durum, çocuklar ergenlik dönemlerine geldiklerinde çok ciddi problemlere sebep oluyor. Özellikle ergenlik döneminde başlayan bu sorunlar yetişkinlikte de devam ediyor.

SUÇTAN, ALKOLDEN, UYUŞTURUCUDAN HAYIR DEMEYİ BİLEN KORUNUR

Ergenlik döneminde çocukların arkadaşları tarafından kabul görmeleri çok önemlidir. Arkadaşlarının sevgi ve kabullerini kazanmak için, toplum tarafından hoş görülmeyen davranışlar; suç, alkol, madde teklifi, sigara, şiddet vb. ona sunulduğunda, "hayır" demekten kaçınırlar.



Yanlış davranışlara meylederler. Yetişkinlik döneminde de bu durum aynı şekilde seyreder.

‘Hayır’a saygı duyun

Hayır diyemeyen kişiler, istemedikleri durumlarda karşısındakilere sınır koyamazlar çünkü geçmişte sınır çizmeye kalkıştıklarında anne ve babaları tarafından olumsuz tepkiyle karşılaşmışlardır. Onun için çocuklarımız "hayır" dediklerinde saygı duyalım ve bırakalım bu kelimenin karşı tarafı durduran, istemediklerini karşı tarafa rahatça ifade edebilen, çok değerli ve güçlü bir kelime olduğunu keşfetsinler; bunun karşılığında da ergenliğe doğru arkadaşlarına sınır koyarak "hayır" diyebilsinler.

Onlara, sınır koymalarını öğreterek, yanlarında olmadığımız zamanlarda kendilerini korumalarını sağlamış oluruz.