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Gündem Hayırdır paşam hayırdır? AB’den ikinci tur çağrısı
Gündem

Hayırdır paşam hayırdır? AB’den ikinci tur çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-05-17 10:02:00 -
Hayırdır paşam hayırdır? AB’den ikinci tur çağrısı

14 Mayıs günü yapılan seçimde Cumhur ittifakı ezici üstünlükle seçimi önde götürürken, bu durumdan rahatsız Avrupa Birliği’nden açıklama geldi. Avrupa Birliği, seçimlerin ilk turunu sahada geniş bir kadroyla izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Konseyi’nin (AK) ilk bulgularını içeren raporlarını yayımlamalarının ardından açıklama yaptı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi tarafından yapılan ortak açıklamada, “AB, eşit şartlara sahip bir ortamda şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlerin yapılması ihtiyacına büyük önem atfediyor” denildi. AB, AGİT Seçim Gözlem Misyonu ve AK tarafından tespit edilen eksikleri not ettiklerini belirterek Türk yetkililere bunları giderme çağrısında bulundu.

AB’nin, yeni TBMM’nin görevine başlamasını sabırsızlıkla beklediğinin vurgulandığı açıklamada, seçimlere katılımın yüksekliğinin memnuniyetle karşılandığı mesajı verilerek, “Türk halkının demokratik seçme hakkını kullanma konusundaki kararlılığının açık bir göstergesi” ifadeleri kullanıldı.

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