Hayırdır paşam hayırdır? AB’den ikinci tur çağrısı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi tarafından yapılan ortak açıklamada, “AB, eşit şartlara sahip bir ortamda şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlerin yapılması ihtiyacına büyük önem atfediyor” denildi. AB, AGİT Seçim Gözlem Misyonu ve AK tarafından tespit edilen eksikleri not ettiklerini belirterek Türk yetkililere bunları giderme çağrısında bulundu.

AB’nin, yeni TBMM’nin görevine başlamasını sabırsızlıkla beklediğinin vurgulandığı açıklamada, seçimlere katılımın yüksekliğinin memnuniyetle karşılandığı mesajı verilerek, “Türk halkının demokratik seçme hakkını kullanma konusundaki kararlılığının açık bir göstergesi” ifadeleri kullanıldı.

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