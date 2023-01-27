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Aktüel Hayırdır İnşallah! CHP Kur'an-ı Kerim dağıttı
Aktüel

Hayırdır İnşallah! CHP Kur'an-ı Kerim dağıttı

CHP Erzurum İl Başkanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı protesto ederek camiden çıkan vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve kandil simidi hediye etti. CHP'nin bu konudaki samimiyetini ispat etmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, "Eğer samimiyseniz İmam Hatip düşmanlığından elinizi çekin ve çocukların hafız olmasından rahatsızlık duymayın" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 16:45:00 -
Hayırdır İnşallah! CHP Kur'an-ı Kerim dağıttı

CHP Erzurum İl Başkanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto ederek vatandaşlara Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Geçtiğimiz gün Lala Paşa Camii önünde stand kuran CHP Erzurum İl Başkanlığı, camiden çıkan vatandaşların kandillerini kutlayarak Kur'an-ı Kerim ve kandil simidi hediye etti.

İsveç hükümetini şiddetle kınadıklarını dile getiren CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, "İsveç'in başkenti Stockholm'de densizin biri, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapmıştır. İsveç devleti ise buna önlem almak yerine izlemiştir. Kendilerini şiddetle kınıyoruz. Biz Müslümanlar olarak hiç kimsenin inancına ve kitabına saygısızlık etmeyiz. CHP Erzurum İl Örgütü olarak bunu protesto etmek için Kur'an-ı Kerim dağıttık" açıklamasında bulundu.

Öte yandan vatandaşlar İsveç'e tepki gösteren CHP'nin samimiyetini de ortaya koyması gerektiğini belirtti.

CHP'nin İmam Hatip düşmanlığından elini çekmesi ve çocukların hafız olarak yetişmesinden rahatsızlık duymaması istendi.

 

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Yorumlar

taner hekimoğlu

Seçimden sonra fazlası ile toplamasın.?

Ali

Birader size de yaranılmıyor. Bi de sorması ayıp Hangi vatandaşmış o ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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