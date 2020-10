Haydutu savunanlar hukuku ihlal ediyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Ekim’de Şırnak, 24 Ekim’de Kayseri, 25 Ekim’de Malatya il kongrelerine katılacağını açıkladı.



Ermenistan'a destek verenlere tepki



“Haydut devlet Ermenistan’a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir” ifadelerini kullanan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Paşinyan yönetimi bir haydut devlet gibi davranmaktadır. Ortada hukuk tanımazlık saldırganlık var sivil kayıplar var her türlü meşru değerlere saldırı var. Minsk grubu, Azerbaycan’ı ve Ermenistan’ı iki eşit kefeye koyarak davranmaya çalışıyor ancak burada iki eşit kefe yok. Biz Ermenistan’ın bu saldırganlığına karşı Azerbaycan hükümetinin aldığı her türlü kararı destekleyeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Azerbaycan’ın yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan’ı güçlü bir şekilde destekliyoruz.’



Zorbalıkla bir şey elde edemezler



Oruç Reis gemisinin görevine dönmesinden sonra üst üste açıklamalar geldiğine dikkat çeken Çelik, “Böylesine hukuktan yoksun, saçma sapan açıklamalar olabilir mi? Farklı farklı ülkelerin açıklamalarına bakın sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Kes kopyala yapıştır yöntemiyle aynısıdır. Biz yetki alanlarımız içinde kıta sahanlığımız içinde arama yapıyoruz. Ana karaya 15 kilometre uzaklıkta mesafede. Tutmuşlar, Türkiye’de burada istikrarsızlık unsuru oluyor gibisinden akılla bağdaşmayacak yaklaşımlar gösteriyor. Zorbalık ve dayatmayla elde edilecek bir şey yok. Yunanistan Sevilla anlaşması diye bir işgal kağıdını bir paçavrayı önümüze getirip Meis Adası üzerinden 40 bin kilometrelik deniz yetki sahası üretmeye çalışıyor. Böylesine saçma sapan bir şey olabilir mi?” diye konuştu. Çelik, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:



Gündemde seçim yok



“Cumhur ittifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacaktır. Sayın Bahçeli bunu bugün net bir şekilde ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da bunu aynı şekilde ifade ediyorlar. Aynı zamanda cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayının da sayın Erdoğan olduğu Bahçeli tarafından açıklandı. Bu açıklama için sayın Bahçeli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır ve yapılacak daha çok işimiz var.