Haydi mobilya almaya gidiyoruz

Kirada iseniz mobilya alımında fazla ileri gitmemeniz iyi olur. Taşınması kolay, hafif tasarımları tercin ederseniz, sıkıntı çekmezsiniz.

Aşağıdaki tavsiyelerimiz daha çok kendi evinde oturmakta olanlar için.

Mobilyadaki döşemelik malzemenin uzun süre dayanan, kolay yanmayan, terletmeyen ve kolay temizlenebilen özellikte olması tercih edilmeli.

Mobilyanızın renkleri ile duvarlarınızın ve halınızın renklerinin uyumuna dikkat etmelisiniz.

Mobilyaların yapımında kullanılan ağacın cinsi ve diğer malzemelerin özellikleri, birleştirme yerlerinin sağlam olması, boya ve cilasının düzgün olması da mobilya hakkında karar vermede önemlidir.

Alınan mobilyanın nakliye, kurulum ve montaj masraflarının fiyata dahil olup olmadığı satın alınmadan önce öğrenilmeli. Genel olarak bütün bunlar firmanın hizmeti olarak sunulur. Ayrıca ücretlendirme yapılmaz.

Satın alınan mobilyanın garanti belgesi olmalıdır. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu ve satış sonrası hizmet verecek servis istasyonlarının listesi istenilmeli. Eğer servis bulunduğunuz mahalden uzakta ise, ileride başınız çok ağrıyabilir. Onun için servisi yakın firmalarla alışveriş etmeyi tercih edin.

Mobilya almaya çıkmadan onu kullanmak istediğinizi salonun veya odanın santimetrik ölçülerini alın. Köşe ve kolon çıkıntılarını, pencerelerin durumunu, radyatörlerin konumunu iyice belirleyin. Hatta bir taslak çizim yapıp yanınızda bulundurun. Mobilya seçerken onun ebatları ile elinizdeki ölçülerin uyumunu sağlamalısınız. Yoksa mobilya eve girdiğinde ölçüsüzlüklerle karşılaşır canınız sıkılabilir.

Küçük evler küçük mobilyalarla yetinmelidir.

Geniş evler için istediğiniz büyüklükte mobilya tercihinde bulunabilirsiniz ama, bunların ev temizliği sırasında kaldırılması, çekilmesi gibi durumların olacağını da hesap ederek hantal mobilyalardan uzak durun.

Sipariş verilerek yaptırılan mobilyalar için önceden mutlaka sözleşme yapmalısınız.