HAYDER, Ramazan Ayında 1 Milyonun Üzerinde İhtiyaç Sahibine Yardım Eli Uzattı
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına büyük çaba gösteren Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER), Türkiye ve 10 ülke genelinde önemli insani yardım projelerine imza attı.
Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsüne sahip HAYDER, Türkiye ile beraber 10 ülkede Ramazan ayı boyunca her gün 10.000 olmak üzere toplamda 300.000 Yesevi Sofrası kurarak ümmet coğrafyasının dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi, mazlum, mağdur ve mahrum Müslümanlara iftar verdi.
Ramazan Ayında Gazze’ye Yönelik Yardımlar Devam Etti
Siyonist İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de Ramazan ayı boyunca her gün 3.000 kişilik iftarlık yemek dağıtan HAYDER, bölgedeki insani yardım çalışmalarını sahadaki yerel partnerlerin iş birliğiyle sürdürüyor. Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Ramazan Bayramı’ndan hemen sonraki hafta AFAD koordinasyonunda Gazze’ye doğru yola çıkacak 9’uncu insani yardım gemisine de 3.168 adet kumanya yükledi.
Zekât, Fitre ve Fidye Bağışları Emin Ellerde
Zekât, fitre ve fidye bağışlarını da toplayan HAYDER, Türkiye genelinde ev ziyaretleri yaparak belirlenen 1.737 ihtiyaç sahibi aileye 2.000 TL yardımda bulundu. İstanbul, Bursa ve Ankara'daki dar gelirli ailelere de 10.000 kumanya dağıtıldı.
Türkistan’dan Anadolu’ya Anadolu’dan Dünya’ya Kardeşlik Köprüsü
Çin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Doğu Türkistanlılara 500 kumanya paketi ve 2.000 TL zekât ve fitre yardımı sağlanırken, HAYDER’in Suriye İdlib’te faaliyete açtığı Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu’nda öğrenim gören 360 yetim çocuğa ve ailelerine kumanya, zekât, fitre ve bayramlık giysi desteği verildi.
Ramazan Bayramı Mutluluğa Vesile Oldu
HAYDER, çocukların yüzlerini güldürmek adına İstanbul ve Ankara’da tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 2.100 adet bayramlık giysi dağıtarak mutluluklarına vesile oldu. Ayrıca, eğitim öğretim yılı boyunca 900 ilim talebesine her ay 1.000 TL burs veren HAYDER, Ramazan Bayramı'nda da talebelere 1.000 TL bayram harçlığı dağıtarak desteklerini sürdürdü.
HAYDER'in Türkiye ve ümmet coğrafyasında yürüttüğü insani yardım çalışmaları, ihtiyaç sahiplerine umut ve yardım eli olmaya devam ediyor.
HAYDER’in faaliyetleri hakkında detaylı bilgi almak için 0212 923 1 923 nolu HAYDER çağrı merkezini arayabilir ya da www.ahmetyesevi.org.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.