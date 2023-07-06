HAYDER 3 kıtada, 13 ülkede ve onlarca bölgede 2.000.000 kişiye ulaştı

2015 yılından bu yana yurt içinde ve yurt dışında insani yardım faaliyetleri yürüten Hoca Ahmet Yesevi Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ve ümmet coğrafyasındaki ihtiyaç sahiplerini Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

HAYDER, Türkiye, Bangladeş, Bulgaristan, Çad, Dağıstan, Etiyopya, Filistin, Hindistan, Kenya, Makedonya, Somali, Pakistan ve Yemen'de bağışçılarının emanetlerini yerine ulaştırdı.

On binlerce bağışçısını tek tek arayacak sözlü vekâlet alan HAYDER, kurban kesim bildirimini ve görüntülerini de bağışçılarıyla kesimin hemen sonrasında paylaştı.

"Kardeşin Paydaşın Olsun" çağrısına kulak veren bağışçılar, yüz binlerce insana et ulaştırılmasına vesile oldu.

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