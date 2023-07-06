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Aktüel HAYDER 3 kıtada, 13 ülkede ve onlarca bölgede 2.000.000 kişiye ulaştı
Aktüel

HAYDER 3 kıtada, 13 ülkede ve onlarca bölgede 2.000.000 kişiye ulaştı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 15:56:00 -
HAYDER 3 kıtada, 13 ülkede ve onlarca bölgede 2.000.000 kişiye ulaştı

HAYDER, 3 kıtada, 13 ülkede ve onlarca bölgede 35.012 hisse kurban kesip yaklaşık 2.000.000 kişiye ulaşarak mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

2015 yılından bu yana yurt içinde ve yurt dışında insani yardım faaliyetleri yürüten Hoca Ahmet Yesevi Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ve ümmet coğrafyasındaki ihtiyaç sahiplerini Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

HAYDER, Türkiye, Bangladeş, Bulgaristan, Çad, Dağıstan, Etiyopya, Filistin, Hindistan, Kenya, Makedonya, Somali, Pakistan ve Yemen'de bağışçılarının emanetlerini yerine ulaştırdı.

On binlerce bağışçısını tek tek arayacak sözlü vekâlet alan HAYDER, kurban kesim bildirimini ve görüntülerini de bağışçılarıyla kesimin hemen sonrasında paylaştı.

"Kardeşin Paydaşın Olsun" çağrısına kulak veren bağışçılar, yüz binlerce insana et ulaştırılmasına vesile oldu.
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