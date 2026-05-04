HAYDER 2026 kurban organizasyonuyla iyiliği dünyaya ulaştırıyor: Hisse bedelleri açıklandı

Dernekten yapılan açıklamaya göre; 2026 yılı için kurban hisse bedelleri yurt dışında 5.000, yurt içinde ise 19.500 TL olarak belirlendi.



Ümmet Coğrafyasında 3 Kıta 19 Ülke; Ortak Bayram Sevinci

HAYDER, bu yıl da Kurban Bayramı süresince Türkiye ile birlikte 3 kıtada 19 ülkede vekâleten kurban kesimi gerçekleştirmeyi planlıyor.



Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere geniş bir coğrafyada yürütülecek organizasyon kapsamında; kurban etlerinin doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.



HAYDER, 2026 yılında da kesimlerini Kurban Bayramı’nın ilk üç günü içerisinde tamamlamayı ön görüyor.

Her Kurban Denetleniyor; Videosu Gönderiliyor

Kesimlerin İslâmî usûl ve kaidelere uygun şekilde titizlikle gerçekleştirileceğini beyan eden dernek, vekâletini üstlendiği her bir hisseyi emanet şuuruyla kesiyor.



Kurbanlıkların alımından kontrollerine, kesim aşamasından etlerin dağıtımına kadar tüm süreç; HAYDER tarafından kendi kendi personelleri, gönüllüleri ve iş birliği yaptığı yerel STK temsilcileri aracılığıyla bizzat sahadan denetliyor. Şeffaflık ilkesini yıllardır sıkı sıkıya takip eden dernek, her bir kurbanın kesim bilgisini ve video görüntüsünü hisse sahiplerine SMS yoluyla ulaştırarak emanetlerin emin ellerde olduğunu belgeliyor.

“Kardeşin Paydaşın Olsun” Anlayışıyla Geniş Kapsamlı Hizmet

HAYDER, yalnızca vacip (sünnet) kurbanlarla sınırlı kalmayarak; adak, akika, şükür, sadaka ve nafile kurbanları da organizasyon kapsamına dahil ediyor.



2023 yılında “kamu yararına çalışan dernekler” statüsüne, 2025’te ise “daimî bağış toplama yetkisine” layık görülen HAYDER, her yıl katlanan bir güvenle iyiliği büyütmeye devam ediyor.

2024 Yılı: Başta Türkiye olmak üzere 3 kıta 15 ülkede 78.042 hisse ile 3,5 milyon gönüle dokunuldu.

Başta Türkiye olmak üzere 3 kıta 15 ülkede 78.042 hisse ile 3,5 milyon gönüle dokunuldu. 2025 Yılı: Türkiye ile birlikte 16 ülkede 93.715 hisse ile 4,2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2026 yılındaki hedef ise bu iyilik kervanını daha geniş kitlelere ulaştırarak, nerede bir mazlum varsa bayram sevincini oraya taşımak olarak belirtiliyor.

Kesimler Sadece Kurban Bayramı’nda Değil; Yıl Boyunca Sürüyor

Kurban Bayramı döneminde vacip ve sünnet kurbanların vekâletini üstlenen HAYDER; adak, akika ve şükür gibi nafile kurbanların da kesimini gerçekleştirerek bayram sevincini daha fazla ihtiyaç sahibine taşıyor.



Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında adak, akika vb. kurbanları yıl boyu titizlikle kesen dernek, iyiliği Kurban Bayramı ile beraber tüm yıla yayan bir çalışmaya imza atıyor.



Böylece kesintisiz bir iyilik köprüsüne dönüşen adak, akika, şükür ve sadaka gibi nafile kurban vekâletleri hem Kurban Bayramı’nda hem de yıl içerisinde Türkiye ile birlikte mazlum coğrafyalara umut oluyor.

Yurt İçi Ve Yurt Dışında Etkili Dağıtım Ağı

Savaşın, yoksulluğun ve mahrumiyetin gölgesinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıran HAYDER, sınır tanımayan bir merhametle bayram sevincini ümmet coğrafyasının dört bir yanına taşırken; Türkiye’de kestiği kurbanları ise stratejik bir yardımlaşma modeline dönüştürüyor.

Derneğin yurt içinde kestiği kurbanlardan elde edilen etler, İstanbul ve Bursa’da bulunan HAYDER Yesevi Aşevleri aracılığıyla hafta içi her gün binlerce ilim talebesine ve ihtiyaç sahibine üç çeşit sıcak yemek olarak dönüyor. Ayrıca, ev ziyaretleriyle tespit edilen ve her ay düzenli destek verilen 2.000’den fazla haneye yıl boyu belirli dönemlerde kurban eti ikramı yapılarak sofraların bereketi arttırılıyor.



Yurt Dışı Fiyatları Neden Daha Uygun?

Dernek yetkilerinden yapılan açıklamada, yurt dışı kurban bedellerinin daha uygun olmasının; ilgili ülkelerde hayvancılık maliyetlerinin düşük olması, hayvan sayısının çokluğu, besi hayvancılığının tercih edilmemesi, yerel ekonomi koşulları ve toplu alım imkânlarıyla ilişkili olduğu ifade edildi.

Kolay, Hızlı ve Erişebilir Vekâlet Süreci

HAYDER’e kurban vekâletini ulaştırmak, gelişmiş dijital altyapı sayesinde oldukça pratik bir şekilde dakikalar içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Kuruma kurban niyetiyle yatırılan her tam hisse bedeliyle birlikte vekâlet süreci dinen (fıkhen) tamamlanmış oluyor. Bununla birlikte, dileyen hayırseverler kurumun iletişim merkezine ulaşarak sözlü vekâletlerini de iletebiliyor.

Web Sitesi: ahmetyesevi.org.tr

ahmetyesevi.org.tr Mobil Uygulama: HAYDER Mobil (App Store / Play Store)

HAYDER Mobil (App Store / Play Store) İletişim & Sözlü Vekâlet: +90 212 923 1 923

+90 212 923 1 923 WhatsApp Hattı: +90 532 655 92 32 (Yalnızca yazılı olarak canlı iletişim)

+90 532 655 92 32 (Yalnızca yazılı olarak canlı iletişim) Diğer Kanallar: Dernek IBAN numaraları, temsilcilikler ve anlaşmalı katılım bankaları ile PTT şubeleri

Kurban bağışları, bayramın ikinci günü saat 18.00’e kadar kabûl ediliyor.



“Her Hisse, Bir Umuda Dönüşüyor”

HAYDER yetkilileri, kurban ibadetinin yalnızca bireysel bir sorumluluk değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, her bir hissenin ihtiyaç sahipleri için anlamlı bir destek olduğunu vurguladı.