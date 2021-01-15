  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hayatını kaybeden Sevim Gözay hakaretleriyle hatırlanıyor
Aktüel

Hayatını kaybeden Sevim Gözay hakaretleriyle hatırlanıyor

Sevim Gözay, dün kanser tedavisi gördüğü hastanede öldü. 2012 yılında gazetemiz Yeni Akit’in İslami hassasiyet nedeniyle müstehcen bir fotoğrafı blurlamasından rahatsız olan Gözay, karaladığı köşe yazısında çeşitli hakaretlerde bulunmuş ve büyük tepki toplamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 03:28:00 - 2021-01-15 03:41:02
Hayatını kaybeden Sevim Gözay hakaretleriyle hatırlanıyor

Uzun zamandır kanser olan Sevim Gözay, dün tedavi gördüğü hastanede öldü. 48 yaşında hayatını kaybeden Gözay, İslami hassasiyetle yayın yapan gazetemiz Yeni Akit’i defalarca kez hedef almasıyla hatırlanıyor.

Bir yandan hakaret, diğer yandan insan hakları

2012 yılında Hurşit Tolon’un eşinin müstehcen fotoğrafını İslami hassasiyet nedeniyle blurlayan gazetemiz Yeni Akit’i hedef alan Sevim Gözay, o dönem karaladığı köşe yazısında hakaretlerde bulundu. Söz konusu yazısında bir yandan gazetemizin çalışanlarına hakaretler savururken diğer yandan da insan haklarından dem vuran Gözay, “Bu açıklayıcı olduğunu umduğum girişten sonra nihayet bilmecemizi sorabiliriz, sayın insan haklarına saygısı olan: Kocasıyla dans etmekte olan bir kadının ’çıplak’ kolunu ve omzunu, abes bir şeymiş gibi mozaiklemek ve bu ’asparagas’ marifeti, birinci sayfadan ’haber’ fotoğrafı olarak yayınlamak için kaç ’beyinsiz’ gerekir?” şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Bir taraftan hakaret edip diğer taraftan ahlak dersi vermeye de kalkışan Gözay, “Beyinsiz ya... Çünkü yayıncılık evet bilgiyle, stratejiyle; ama en çok da sağduyuyla, kalple, yürekle yapılır. Böyle bel altı salvolar da ancak ’beyinsizler’ ve kötücül menfaat odakları tarafından icra edilir. Ayıp, kötü, çirkin ve ahlaka aykırı olan bir kadının çıplak kolu değil, kendini bilmez bir ’gazetenin’ elini kolunu sallaya sallaya hedef göstericilik yapması ve toplum algısını sinsice çarpıtmaya yönelmesidir” diyerek sözlerini sürdürmüştü.

Bir hakaret de Akit Tv sunucusuna

Gözay, son olarak da Akit TV spikeri Yusuf Ozan Demir’i hedef tahtasına koymuştu. Ozan’ın Almanya’daki Türk doktor Uğur Şahin’e yönelik eleştirisine karşı tahamülsüz bir tutum sergileyen Gözay, sıkça diline doladığı ‘insan hakları’ kavramını bir kez daha rafa kaldırarak “aptal nedir, kimlere denir” şeklinde hakaretlerde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanlardan Boğaziçi Üniversitesi'ne destek!
Gündem

Yunanlardan Boğaziçi Üniversitesi'ne destek!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasıyla başlayan ve aralarında birçok terör örgütü üyesinin de bulunduğu eylem..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'fakir halk' diye paylaştığı görüntülerdeki şahsın dilenci çetesinden bir kadını..
Türkiye'ye dev yatırım! Tam 1.7 milyar dolar...
Ekonomi

Türkiye'ye dev yatırım! Tam 1.7 milyar dolar...

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2020'de 1.7 milyar dolar ile en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay