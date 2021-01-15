Hayatını kaybeden Sevim Gözay hakaretleriyle hatırlanıyor

Uzun zamandır kanser olan Sevim Gözay, dün tedavi gördüğü hastanede öldü. 48 yaşında hayatını kaybeden Gözay, İslami hassasiyetle yayın yapan gazetemiz Yeni Akit’i defalarca kez hedef almasıyla hatırlanıyor.

Bir yandan hakaret, diğer yandan insan hakları

2012 yılında Hurşit Tolon’un eşinin müstehcen fotoğrafını İslami hassasiyet nedeniyle blurlayan gazetemiz Yeni Akit’i hedef alan Sevim Gözay, o dönem karaladığı köşe yazısında hakaretlerde bulundu. Söz konusu yazısında bir yandan gazetemizin çalışanlarına hakaretler savururken diğer yandan da insan haklarından dem vuran Gözay, “Bu açıklayıcı olduğunu umduğum girişten sonra nihayet bilmecemizi sorabiliriz, sayın insan haklarına saygısı olan: Kocasıyla dans etmekte olan bir kadının ’çıplak’ kolunu ve omzunu, abes bir şeymiş gibi mozaiklemek ve bu ’asparagas’ marifeti, birinci sayfadan ’haber’ fotoğrafı olarak yayınlamak için kaç ’beyinsiz’ gerekir?” şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Bir taraftan hakaret edip diğer taraftan ahlak dersi vermeye de kalkışan Gözay, “Beyinsiz ya... Çünkü yayıncılık evet bilgiyle, stratejiyle; ama en çok da sağduyuyla, kalple, yürekle yapılır. Böyle bel altı salvolar da ancak ’beyinsizler’ ve kötücül menfaat odakları tarafından icra edilir. Ayıp, kötü, çirkin ve ahlaka aykırı olan bir kadının çıplak kolu değil, kendini bilmez bir ’gazetenin’ elini kolunu sallaya sallaya hedef göstericilik yapması ve toplum algısını sinsice çarpıtmaya yönelmesidir” diyerek sözlerini sürdürmüştü.

Bir hakaret de Akit Tv sunucusuna

Gözay, son olarak da Akit TV spikeri Yusuf Ozan Demir’i hedef tahtasına koymuştu. Ozan’ın Almanya’daki Türk doktor Uğur Şahin’e yönelik eleştirisine karşı tahamülsüz bir tutum sergileyen Gözay, sıkça diline doladığı ‘insan hakları’ kavramını bir kez daha rafa kaldırarak “aptal nedir, kimlere denir” şeklinde hakaretlerde bulunmuştu.