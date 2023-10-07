Hayati İnanç kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Hayati İnanç kimdir?
Denizli, 1961 doğumlu. İstanbul Hukuk 1984 mezunu.
Avukatlığın yanısıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik,
öğretmenlik ve sunuculuk yaptı.
“En değerli iş insana yatırım” inancında.
Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmak hayat tarzı.
ESERLERİ;
Can Veren Pervaneler 1-2-3-4-5-6-7
Fabrika Ayarı (Hayati İnanç & Bekir Develi)
Sevgi Yukarıdan Gelir
Hayati Dengeler
Aile İçinde (Hayati İnanç & Bekir Develi)