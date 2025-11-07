Havuz yapmak için bahçeyi kazdı, 35 milyon liralık hazine buldu

Lyon yakınlarındaki Neuville-sur-Saone kasabasında ismi açıklanmayan bir ev sahibi, bahçesine havuz yapmak için bahçesini kazdığı sırasında plastik torbalara sarılmış beş altın külçesi ve çok sayıda altın sikke buldu. Bulduğu hazineyi derhal Bölgesel Kültürel İşler Müdürlüğü’ne (DRAC) haber veren ev sahibinin hazinesini inceleyen yetkililer, buluntuların arkeolojik bir değeri olmadığını, altınların birkaç yıldır orada olabileceğini belirterek hazinenin yasal olarak ev sahibine ait olduğuna karar verdi.

ÖLEN ÖNCEKİ EV SAHİBİ Mİ GÖMDÜ?

Belediye sözcüsü ise “Bu servetin nasıl ve ne zaman oraya gömüldüğüne dair hiçbir ipucu yok. Araziyi daha önce satan kişinin de vefat ettiği belirlendi” dedi.

Yerel gazeteler ise külçelerin ve sikkelerin plastik torbalar içinde, titizlikle gizlenmiş halde bulunduğunu yazdı.

Altınların muhtemelen önceki bir ev sahibine ait olabileceği tahmin ediliyor.