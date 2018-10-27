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Havuçlu rulo kek tarifi

Kış mevsiminin sebzesi olan havuç sadece yemeklerde değil, aynı zamanda keklerde de kullanılabilir. İşte havuçlu rulo kek…

27 Ekim 2018 Cumartesi 00:25
Havuçlu rulo kek tarifi

KEKİ İÇİN

• 3 yumurta
• 140 g toz şeker
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı vanilya özü 
• Tuz
• 1 çay kaşığı kabartma tozu
• 1 çay kaşığı zencefil
• 1 çay kaşığı Hindistan cevizi
• 2 çay kaşığı tarçın 
• 180 g un
• 2 damla yeşil gıda boyası
• 3 damla turuncu gıda boyası

DOLGUSU İÇİN

• 5 rendelenmiş havuç
• 1 çay bardağı pudra şekeri
• 1 tatlı kaşığı tarçın
• 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz
• 150 g labne peynir

Üzeri için:

• Pudra şekeri

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alarak köpüklü bir kıvama gelinceye kadar bir mikser yardımı ile çırpın. Zeytinyağı, yağ ve vanilya özünü ekleyip karıştırın. Ayrı bir kapta tuz, kabartma tozu, zenceﬁl, Hindistan cevizi, tarçın ve unu harmanlayın. Yumurtalı karışıma ekleyip karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız harçtan iki ayrı kaseye ikişer yemek kaşığı dökün. Gıda boyalarını ilave ederek karıştırın. Her iki karışımı da sıkma torbalarına alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine havuç şekli vererek sıkın. Kalan kek harcını üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Pişen keki kağıt havlu serdiğiniz mutfak tezgahına ters çevirerek alın. Kağıt havlu yardımıyla yavaşça rulo şekli vererek sarın ve soğuması için kenara alın. Dolgusu için, rendelenmiş havuçları yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Pudra şekerini ilave ederek dakika pişirin. Tarçın ve ince çekilmiş cevizi ilave ederek 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Ilındıktan sonra labne peyniri ilave edip kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Soğuyan rulo keki yavaşça açarak hazırladığınız dolguyu arasına yayarak tekrar rulo şeklinde dikkatlice sarın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirdikten sonra üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 00:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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