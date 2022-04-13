Havuç suyuna bir damla sıvı yağ damlatırsanız bakın ne olur? Bilimsel araştırmalar sonuç verdi

Kanserle mücadelede vücut savunma sisteminin güçlü olması da önem taşır.

Bünyesi zayıf olanlara enfeksiyon daha kolay, bünyesi güçlü olanlara ise enfeksiyon daha zor bulaşıyor.

HPV virüsünden ne oranda korunursanız o oranda da rahim ağzı kanserinden korunmuş olursunuz

Bu nedenle bünyeyi güçlü kılmak için hayat tarzını ve beslenmenizi doğru düzenlememiz gerekiyor.

Sigara kullanımı, bu bölgenin beslenmesini, kanamasını bozduğu için kanser riskini arttırabilir. Kesinlikle sigara içilmemeli.

Havuç suyunda bulunan beta karoten dediğimiz maddenin, C ve E vitamininin, vücut savunma sistemini güçlendirerek, virüse karşı koruduğu biliniyor.

Bunlar yüzde 100 kanseri önler diyemeyiz fakat koruyucu etkileri vardır.

Havucun en çok neye yaradığını kime sorarsanız sorun, hemen gözlere iyi geldiği cevabını alırsınız.

Yapılan araştırmalara göre gözlerimiz için havuçtan çok daha faydalı ve güçlü olan sebze domatestir. Havuç bol miktarda A Vitamini içerdiğinden dolayı gözler için faydalıdır.

Ancak burada bilmemiz gereken nokta A vitamininin yağda çözünen bir vitamin olmasıdır.

Havuç suyunu doğrudan içtiğimiz taktirde içerdiği A vitamininden tam anlamıyla istifade edemeyiz.

İçerdiği A vitaminini büyük bir oranda vücudumuza kazandırmak istiyorsak, bu taktirde bir bardak havuç suyunun içerisine iki-üç damla Sıvı yağ damlatmamız gerekir.

Damlatılan bu sıvı yağ havucun içerdiği A vitamininin çok daha büyük oranda vücudumuz tarafından emilmesini sağlayacaktır.

Avrupa'nın bazı şehirlerinde taze meyve suyu satan dükkanlarda havuç suyu sipariş ettiğiniz zaman, "birkaç damla sıvı yağ damlatalım mı?' diye sorarlar.