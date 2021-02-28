Havuç helvası nasıl yapılır? Havuçlu tatlı tarifi
Kolay havuç helvası tarifi | Hem kolay hem de pratik bir helva tarifi arıyorsanız biraz havuç biraz da şeker dillere destan bir tatlı hazırlamanıza yardımcı olacak. Peki, havuç helvası nedir? Havuç helvası gerekli malzemeler | Tam ölçülü havuç helvası
Tatlı krizlerinizi hızlıca sonlandırmak için bir tarif arıyorsanız ihtiyacınız olan biraz havuç biraz da şeker. İşte, havuç helvası tarifi:
Havuç helvası tarifi:
Malzemeler:
- 1 kilo havuç
- 1 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı margarin (Arzu ederseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz?
- 2-3 adet kakule
- Tarçın
Üzeri için:
- Kuruyemiş
- Hindistan cevizi
Havuç helvası nasıl yapılıyor?
Öncelikle havuçları yıkayıp güzelce rendeleyin.
Yağı tencereye alın ve havucu kavurun.
5-10 dakika kadar havuçları kavurun.
Havuçların rengi dönünce sütü ilave edin.
Tencerenin kapağını kapatın ve havucun sütü çekmesini bekleyin.
Yaklaşık 20 dakika sonra havuç sütü çekince şekeri ekleyip iyice karıştırın.
Kakulenin içinden tohumlarını çıkarın ve bunu ezip tencereye alın.
Arzu ederseniz tarçın da ilave edebilirsiniz.
Tencerenin kapağını kapatın ve 15 dakika daha pişirin.
Ardından kapağı açıp kuruyemişleri ilave edip biraz da kavurun.
Ocağın altını kapatın ve helvayı servis kaselerine alın.
Helvalarınızın üzerine arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
Tatlıyı ılık ya da soğuk ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.