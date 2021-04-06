HAVELSAN’dan Azerbaycan’a üst düzey ziyaret
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Quliyev, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) koordinasyonundaki savunma sanayi heyetini ağırladı.
HAVELSAN adına Genel Müdür Dr. Mehmet Akif Nacar’ın katıldığı görüşmelerde, Azerbaycan-Türkiye arasındaki askeri ve teknik iş birliğinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik fırsatlar ele alındı.
Azerbaycan ile Türkiye’nin birçok alanda her zaman yakın işbirliği içinde olduğunu kaydeden Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Madat Guliyev, Türkiye’nin desteğinin başarılarında büyük rol oynadığını dile getirdi.
Türk savunma sanayi heyetinin başkanlığını yapan SSB Başkan Yardımcısı ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker ise sıcak karşılamaları nedeniyle Savunma Bakanı Hasanov’a ve Savunma Sanayi Bakanı Guliyev’e teşekkür etti.
Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii firması arasında bulunan HAVELSAN, özellikle yazılım çözümleriyle öne çıkıyor. HAVELSAN, son dönemde otonom platformlar da geliştirmiş durumda.
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