  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde açıldı
Ekonomi

HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde açıldı

Genel Müdür Mehmet Akif Nacar: - "Bilişim Vadisi bünyesindeki 90 firmanın 24'ünü HAVELSAN iş ekosistemine dahil ettik ve 2021'de Bilişim Vadisi bünyesine yeni katılan 56 firmayla da görüşmelere başlanacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:26:34 -
HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde açıldı

ANKARA (AA) - HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'ın gelecek vizyonuna katkı sağlaması için kurulan merkezin açılışı dün Gebze Bilişim Vadisi'nde yapılan törenle gerçekleştirildi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, törende yaptığı konuşmada, "Bilişim Vadisi bünyesindeki 90 firmanın 24'ünü HAVELSAN iş ekosistemine dahil ettik ve buraya yeni katılan 56 firmayla da 2021'de görüşmelere başlanacak." ifadelerini kullandı.

Nacar, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kurulan ve yürütücülüğünü Bilişim Vadisi'nin üstlendiği Türkiye Açık Kaynak Platformunda HAVELSAN'ın "kurucu üye" olduğunu hatırlatarak, "Bu sayede, oluşturulacak açık kaynak yazılım ekosistemindeki yazılımcı sayısını artırmayı ve ihraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim Vadisi yönetiminin HAVELSAN'ı Bilişim Vadisi Mobilite Tabanlı Tarım Kümelenmesi'ne "Teknoloji Lideri" olarak davet ettiğini vurgulayan Nacar, "Drone, nesnelerin interneti (IoT), robotik otonom sistemler, yapay zeka ve benzeri teknolojilerde Tarım Kümelenmesine dahil olacak firmalarla iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına katkı sunmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Rekabetçiliğe katkı sunmak amacıyla açtık"

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da Türkiye'de mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarının çok ilerlediğini ve bugün ülkede yapılamayacak, geliştirilemeyecek hiçbir ürün olmadığını kaydetti.

Mantar, "Artık dünyaya açılmamız gerekir. Bunun için de maliyet etkin, sürdürülebilir, rekabetçi çözümler sunmalıyız. Biz de ülkemizin bu rekabetçiliğine katkı sunmak amacıyla HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezimizi açtık." açıklaması yaptı.

Teknoloji geliştirme sürecinin en önemli kriterinin iş birliği olduğuna dikkati çeken Mantar, şunları kaydetti:

"Bilişim Vadisi'ndeki varlık sebeplerimizden biri de buradaki ekosistemle yakın çalışmak ve iş birliği yapmak. Biz bir ekosistem firmamızla ürün geliştiriyorsak bu sadece HAVELSAN’ın ihtiyacı için değil, tüm dünyaya satabilmek üzere geliştirilmeli."

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ise Milli Teknoloji Hamlesi parolasıyla sürdürülen çalışmaların önemine değinerek, bu yolda önemli bir adım niteliği taşıyan milli savunma endüstrisinin gözbebeği kurumlarından HAVELSAN'ın merkezinin açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu'ndan TBMM'de tarihi konuşma: Yoksa darbe beklentiniz mi var
Gündem

Çavuşoğlu'ndan TBMM'de tarihi konuşma: Yoksa darbe beklentiniz mi var

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'a, "Seçim olsa da iktidarın..
Areda Survey'in son anketi gündeme bomba gibi düştü!
Siyaset

Areda Survey'in son anketi gündeme bomba gibi düştü!

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada katılımcılara CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki gizli ittifak soruldu. Ankete katılan CHP, İYİ Pa..
Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!
Ekonomi

Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi verdi. Bakan Soylu, "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay