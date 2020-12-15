HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde açıldı

ANKARA (AA) - HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'ın gelecek vizyonuna katkı sağlaması için kurulan merkezin açılışı dün Gebze Bilişim Vadisi'nde yapılan törenle gerçekleştirildi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, törende yaptığı konuşmada, "Bilişim Vadisi bünyesindeki 90 firmanın 24'ünü HAVELSAN iş ekosistemine dahil ettik ve buraya yeni katılan 56 firmayla da 2021'de görüşmelere başlanacak." ifadelerini kullandı.

Nacar, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kurulan ve yürütücülüğünü Bilişim Vadisi'nin üstlendiği Türkiye Açık Kaynak Platformunda HAVELSAN'ın "kurucu üye" olduğunu hatırlatarak, "Bu sayede, oluşturulacak açık kaynak yazılım ekosistemindeki yazılımcı sayısını artırmayı ve ihraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim Vadisi yönetiminin HAVELSAN'ı Bilişim Vadisi Mobilite Tabanlı Tarım Kümelenmesi'ne "Teknoloji Lideri" olarak davet ettiğini vurgulayan Nacar, "Drone, nesnelerin interneti (IoT), robotik otonom sistemler, yapay zeka ve benzeri teknolojilerde Tarım Kümelenmesine dahil olacak firmalarla iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına katkı sunmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Rekabetçiliğe katkı sunmak amacıyla açtık"

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da Türkiye'de mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarının çok ilerlediğini ve bugün ülkede yapılamayacak, geliştirilemeyecek hiçbir ürün olmadığını kaydetti.



Mantar, "Artık dünyaya açılmamız gerekir. Bunun için de maliyet etkin, sürdürülebilir, rekabetçi çözümler sunmalıyız. Biz de ülkemizin bu rekabetçiliğine katkı sunmak amacıyla HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezimizi açtık." açıklaması yaptı.

Teknoloji geliştirme sürecinin en önemli kriterinin iş birliği olduğuna dikkati çeken Mantar, şunları kaydetti:

"Bilişim Vadisi'ndeki varlık sebeplerimizden biri de buradaki ekosistemle yakın çalışmak ve iş birliği yapmak. Biz bir ekosistem firmamızla ürün geliştiriyorsak bu sadece HAVELSAN’ın ihtiyacı için değil, tüm dünyaya satabilmek üzere geliştirilmeli."

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ise Milli Teknoloji Hamlesi parolasıyla sürdürülen çalışmaların önemine değinerek, bu yolda önemli bir adım niteliği taşıyan milli savunma endüstrisinin gözbebeği kurumlarından HAVELSAN'ın merkezinin açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi.