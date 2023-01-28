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Aktüel Havalimanında şaşkına çeviren an! 4 valiz dolu insan saçı
Aktüel

Havalimanında şaşkına çeviren an! 4 valiz dolu insan saçı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 4 valiz dolusu gerçek insan saçı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 11:17:00 -
Havalimanında şaşkına çeviren an! 4 valiz dolu insan saçı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen olayda, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen üç şahsın Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli görülmesi üzerine şahıslara ait valizler x-ray taramasından geçirildi. Görüntülerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine söz konusu valizler fiziki kontrole tabi tutularak ekiplerce detaylı şekilde arandı.

Gerçekleştirilen aramalar neticesinde şahıslara ait valizlerde toplam 54 kilogram ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi. Yakalanan saçların yaklaşık 800 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.

Yakalanan kaçak saçlara ekiplerce el konulurken, olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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