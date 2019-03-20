Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya
16-25 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Genç Bayanlar Takım kategorisinde yarışan milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçar bronz madalyanın sahibi oldu.20 Mart 2019 Çarşamba 14:29
16-25 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Genç Bayanlar Takım kategorisinde yarışan milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçar bronz madalyanın sahibi oldu.
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