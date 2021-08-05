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Yaşam Havalar ne zaman serinler? İstanbul'da ne zaman yağmur yağar?
Yaşam

Havalar ne zaman serinler? İstanbul'da ne zaman yağmur yağar?

İstanbul hava durumu güncel | Özellikle son günlerde Marmara Bölgesi'nde sıcak havalar vatandaşları zorlamaya başladı. Milyonlarca kişi havaların ne zaman serinleyeceğini, yağmurların ne zaman yağacağını araştırıyor. İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-05 14:38:00 -
Havalar ne zaman serinler? İstanbul'da ne zaman yağmur yağar?

Bir süredir Türkiye'de eyyam-ı bahur sıcakları hakim. Özellikle İstanbullular gün içerisinde nefes almakta bile güçlük çektiklerini ifade ediyor. Peki, havalar ne zaman serinler?

Havalar ne zaman serinler? İstanbul'da ne zaman yağmur yağar?

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atmosfer Bilimleri-Havza Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aslan, Türkiye'nin geçen hafta perşembe gününden bu yana eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisi altında olduğunu belirtti.

Aslan, "Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekliyoruz. Hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağış olasılığı bulunuyor. Ayrıca ağustos ayında ülkemizde hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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