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Yaşam Havalar ısındı pek çok yerde görülüyorlar! Siz siz olun bu yöntemi sakın denemeyin
Yaşam

Havalar ısındı pek çok yerde görülüyorlar! Siz siz olun bu yöntemi sakın denemeyin

Yeniakit Publisher
2024-06-29 21:20:00 -
Havalar ısındı pek çok yerde görülüyorlar! Siz siz olun bu yöntemi sakın denemeyin

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok ilde yılanlar fazlaca ortaya çıkmaya başladı. Yılan ısırmalarında uygulanan kanın emilerek boşaltılmasının doğru bir yöntem olmadığı belirtildi.

Adana’da aşırı sıcakların etkisini göstermesiyle birlikte yılanlar daha çok görülmeye başlandı. Yılan ısırması durumunda doğru müdahalenin önemine vurgu yapan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, “Isırılan yerin kesilmesi ve oradaki kanın emilerek boşaltılması doğru değil. Çünkü bunu yapan kişi ağzından zehri alabilir. Yapılacak şey, bölgeye soğuk kompleks uygulayıp kan dolaşımının hızlanmaması için olabildiğince sakin kalarak hastaneye gitmektir. Ayrıca yılanı korkutmazsak, üzerine basmaya çalışmazsak insanları ısırma ihtimali yok denecek kadar azdır” dedi.

Çukurova’da haziran ayının başında kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kentte termometreler 46 dereceye kadar yükselirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı. Sıcağın etkisiyle kentte yılan ısırma vakaları da artış gösterdi. Yılan vakalarının artmasının bu hava şartlarında normal olduğunu dile getiren Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, uyarılarda bulundu.

‘Keskin kokudan uzak dururlar’

Yılanların keskin kokudan uzak durduğunu belirten Köse, “Yılanların geçtiği yerlere veya evimizin çevresine sarımsak, kükürt, kireç, naftalin gibi şeyler koyarsak faydası olabilir. Bahçeli evi olanlar da nohut ekebilirler çünkü nohut yapraklarının yılanları rahatsız ettiği konusunda bilgiler var. Evlerimizin duvarında delikler olmamalı. Kümes hayvanı besleyenlerin de yılan konusunda dikkatli olmaları gerekir. Çünkü bahçede hayvan beslendiğini fark eden yılanlar, orada gıda olabileceği hissiyatıyla ziyarette bulunabiliyorlar” diye konuştu.

‘Soğukkanlı davranmak çok önemli’

Yılan ısırılması durumunda müdahale konusunda halk arasında yanlış bilgiler olduğunu anlatan Köse, "Isırılan yerin kesilmesi ve oradaki kanın emilerek boşaltılması doğru değil. Çünkü bunu yapan kişi ağzından zehri alabilir. Yapılacak şey, bölgeye soğuk kompleks uygulayıp kan dolaşımının hızlanmaması için olabildiğince soğukkanlı kalarak hastaneye gitmektir. Ayrıca yılanı korkutmazsak, üzerine basmaya çalışmazsak insanları ısırma ihtimali yok denecek kadar azdır. Şişmeye tedbir amaçlı ısırılan el ve ayaklarımızda takı varsa bunları çıkarmalıyız. Isıran yılanın fotoğrafını çekebiliyorsak bunda fayda var. Çünkü hastanede yılanın türüne göre tedavi uygulanır” ifadelerini kullandı.

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