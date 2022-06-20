Hava nasıl olacak? Meteoroloji 20 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Denizlerde rüzgar Marmara’nın Karadeniz kıyıları ve Kuzey Ege’de zaman zaman fırtına seviyesine de çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarın esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar da etkili oluyor. Sıcaklık ise bölgede 27 ile 30 derece arasında ölçülüyor.

İzmir'de hava nasıl olacak?

Ege Bölgesinin iç kesimlerindeki yağış görülmeye devam ediyor. Bölgenin kalanında ise parçalı bulutlu bir gökyüzü var. Sıcaklık İzmir’de 30, Denizli’de 33 derece ölçülüyor.

Antalya, Adana hava durumu

Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Sıcaklık Antalya’da 30, Mersin’de 29, Adana’da 32 derece ölçülüyor. İç Anadolu Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü var. Eskişehir çevrelerinde sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık bölgede en yüksek 30-31 derecelerde ölçülüyor.

Bolu, Samsun hava durumu

Batı Karadeniz’de yağışlar devam ediyor. Bölgenin kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık Bolu’da 27, Samsun’da 26, Gümüşhane’de 31 derece ölçülüyor.

Erzurum, Malatya'da hava nasıl olacak?

Doğu Anadolu Bölgesinin batı kesimlerinde güneş bolca görülüyor. Bölgenin kalanında parçalı ve az bulutlu bir hava var ancak bölgenin kuzeyinde yerel yağışlar da etkili oluyor. Sıcaklık Erzurum’da 29, Malatya’da 36 derece ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık yer yer 40 derecelerde ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.

Marmara hava durumu

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in doğusu) ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 31°CParçalı bulutlu

İSTANBUL 19°C, 28°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 31°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YALOVA 18°C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege hava durumu

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin güney çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 20°C, 35°CParçalı bulutlu, güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl

İZMİR 22°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 13°C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi Hava durumu

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur'un güneyi ve Isparta'nın doğu çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA 19°C, 30°CParçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi hava durumu

Az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ile Ankara'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 30°CAz bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 29°CParçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 27°CParçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 31°CParçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE 14°C, 30°CParçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 27°CParçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 25°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 36°CAz bulutlu

VAN 17°C, 30°CAz bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 40°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık.