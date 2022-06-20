Hava nasıl olacak? Meteoroloji 20 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni haftada Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde, İç Eğe ve ara ara da Marmara’da sağanak geçişleri görülecek. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu... 20 Haziran 2022 Türkiye geneli hava durumu...
Denizlerde rüzgar Marmara’nın Karadeniz kıyıları ve Kuzey Ege’de zaman zaman fırtına seviyesine de çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarın esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar da etkili oluyor. Sıcaklık ise bölgede 27 ile 30 derece arasında ölçülüyor.
İzmir'de hava nasıl olacak?
Ege Bölgesinin iç kesimlerindeki yağış görülmeye devam ediyor. Bölgenin kalanında ise parçalı bulutlu bir gökyüzü var. Sıcaklık İzmir’de 30, Denizli’de 33 derece ölçülüyor.
Antalya, Adana hava durumu
Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Sıcaklık Antalya’da 30, Mersin’de 29, Adana’da 32 derece ölçülüyor. İç Anadolu Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü var. Eskişehir çevrelerinde sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık bölgede en yüksek 30-31 derecelerde ölçülüyor.
Bolu, Samsun hava durumu
Batı Karadeniz’de yağışlar devam ediyor. Bölgenin kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık Bolu’da 27, Samsun’da 26, Gümüşhane’de 31 derece ölçülüyor.
Erzurum, Malatya'da hava nasıl olacak?
Doğu Anadolu Bölgesinin batı kesimlerinde güneş bolca görülüyor. Bölgenin kalanında parçalı ve az bulutlu bir hava var ancak bölgenin kuzeyinde yerel yağışlar da etkili oluyor. Sıcaklık Erzurum’da 29, Malatya’da 36 derece ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık yer yer 40 derecelerde ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.
Marmara hava durumu
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in doğusu) ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 31°CParçalı bulutlu
İSTANBUL 19°C, 28°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 31°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YALOVA 18°C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege hava durumu
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin güney çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 20°C, 35°CParçalı bulutlu, güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl
İZMİR 22°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 13°C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi Hava durumu
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur'un güneyi ve Isparta'nın doğu çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 30°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ISPARTA 19°C, 30°CParçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 25°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ile Ankara'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu
SİVAS 10°C, 30°CAz bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 29°CParçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 27°CParçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 31°CParçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE 14°C, 30°CParçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 27°CParçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 25°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 36°CAz bulutlu
VAN 17°C, 30°CAz bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 40°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık.