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Teknoloji Hava Kuvvetleri Komutanı HÜRJET ile ilk uçuşunu yaptı
Teknoloji

Hava Kuvvetleri Komutanı HÜRJET ile ilk uçuşunu yaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-25 20:44:00 -

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk kez uçtu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 22 Mayıs 2024 tarihinde TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek ülkemizin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Kadıoğlu'nun uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.

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