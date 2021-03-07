  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hava durumu | Meteoroloji Yağış var m?
Gündem

Hava durumu | Meteoroloji Yağış var m?

Bugün yağmur var mı? İstanbul hava durumu nasıl? Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaya göre, çok sayıda ilde sağanak yağış beklenirken bazı illerde ise yoğun kar yağışı beklenilmekte. İşte Meteoroloji hava durumu son bilgileri.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 08:33:00 - 2021-03-07 08:33:20
Hava durumu | Meteoroloji Yağış var m?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Marmara'da, yarın Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve Bitlis çevrelerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'yi devirmek isteyenler,
Gündem

AK Parti'yi devirmek isteyenler, "İstanbul Sözleşmesi" üzerinden buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi devirmek isteyenler, bugün saat 19.00'da "İstanbul Sözleşmesi" üzerinden buluş..
Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler
Gündem

Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler

Demet Evgar isimli oyuncuyu kullanan bir meyhaneci sitesinin, içki güzellemesi yapıldığı sözde Kadınlar Günü videosu, laikçi mahallenin mask..
'Karar' propaganda! Davutoğlu ve kalemşörleri de maskeli baloya oyuncu oldu
Siyaset

'Karar' propaganda! Davutoğlu ve kalemşörleri de maskeli baloya oyuncu oldu

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi, kadın cinayetlerini fırsat bilerek İstanbul Sözleşmesi için propaganda çalışması baş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay