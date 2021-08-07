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Hava durumu İstanbul

İstanbul hava durumu | İstanbullular günlerdir süren sıcak havanın ne zaman sona ereceğini, yağmurun ne zaman yağacağını araştırıyor. Peki, hava nasıl? İstanbul hava durumu | İstanbul’da yağmur ne zaman yağar?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 11:05:00 -
Hava durumu İstanbul

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde son günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşanıyor. Milyonların beklediği haber ise geldi. Peki, İstanbul’da yağmur ne zaman yağacak?

Hava durumu İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Trakya'nın kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bayburt il geneli ile Gümüşhane'nin güney çevrelerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, (Hatay hariç) Akdeniz, (güneybatısı hariç) Doğu Anadolu'nun yarın yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yarın, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlı hava kütlesinin de etkisi ile 4-8 derece düşmesi beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla ülkenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerinden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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