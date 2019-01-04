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Hava atmak için almayın

Toplumun hastalığıdır “Eşe dosta hava atmak”!

04 Ocak 2019 Cuma 20:48
Hava atmak için almayın

Evi, arabayı, ev eşyalarımızı, daha ufak tefeklere de inseniz pek çok şeyi illa hava atmak için almayı pek severiz. Bu havamız bize sonra pahalıya patlar, ama ne fayda! Siz siz olun, alacağıınız evin kullanışlı olmasına dikkat edin, lüks ama ihtiyacınızın ötesindeki yerlerde oturmak gibi bir yanlışa düşmemeye çalışın. Eviniz sağlıklı olmalı ailenizi rahatlatmalı. İşinize, çarşıya pazara yakın olmalı. Çocuklarınızın rahatça top oynayacağı çevresi bulunmalı. Otoparkı olmalı. Dış cephede kullanılan yanlış malzeme, rutubet ve havasızlık getirir. Gücünüz varsa, beton bloklara tıkılmaktan uzak durun. Ahşabın sağlıklı yapısını tercih edin. Daire alacaksanız, ara kat olsun. Fakat üst kat komşunuz “iyi komşu” olmak şartıyla!..

Rüzgarın yönüne ve güneşin geliş açısına dikkat edin. İstanbu’da kalkıp poyraza bakan daire almayın. Eviniz kıbleye veya lodosa baksın. Isınma ve güneş alma probleminiz olmaz.

İstanbul’da iseniz, yangın merdivenlerinin blokun kuzey yönünde olması da çok önemlidir. İstanbul’un diyelim 65 günü lodoslu ise 300 günü yıldız, karayel ve poyrazla geçer. Bu rüzgarlar güneydeki yangın merdivenlerini dumanla doldurur ve bir yangın halinde durumu faciaya dönüştürür.

Site hayatı dışarıdan bakıldığında güvenli gibi görünür. Fakat yönetim sorunundan bezersiniz. Büyük çok katlı bloklar da öyle. Ayrıca sade ve rahat bir ortam için açık renkler seçin ve az mobilya kullanın.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 20:48
  1. İstanbul
  2. ev alırken dikkat edilmesi gerekenler

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