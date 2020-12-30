Hattımı nasıl iptal ettirebilirim? Hattımı naslı kapatırım?

Turkcell telefon hattınızı iptal ettirmek isterseniz detaylı bilgi için 532 nolu Müşteri Hizmetlerimizi arayabilir veya Turkcell İletişim Merkezlerimize gidebilirsiniz. 0216 633 07 ​27 nolu hatta faks göndererek , Turkcell.com.tr anasayfasındaki hesabınızdan ve diğer güvenli elektronik yöntemlerle hat iptal başvurusunda bulunulabilirsiniz.

Kendi adıma kayıtlı hattı bir başkasına devretmek istiyorum, ne yapmam lazım?

​Hattınızı devralacak kişiyle birlikte Turkcell Mağazaları'ne gitmeniz yeterlidir. Sizden sadece kimliğiniz, hattı üzerine devir alacak müşterimizden ise yeni tesis esnasında alınan abonelik evrakları istenir. ​Turkcell hat faturasız ise ve devir alacak kişi hattı faturalı olarak kullanmak istiyorsa yanında kendi adına kayıtlı son iki aydan birine ait sabit bir fatura da bulundurmalıdır.

İptal ettirdiğim hattımı nasıl geri alabilirim?

​Hattınızı iptal ettirdiğiniz tarih itibarıyla bir yıl boyunca, adınıza kayıtlı hattınızı numaranız aynı kalarak geri alabilirsiniz. Bir yıl sonunda alınmayan hatlar tekrar satışa sunulur. Hattınızı geri almak için kimliğiniz ve hattınızı faturalı kullanmak istiyorsanız adınıza kayıtlı bir fatura ile Turkcell Mağazaları'​nı ziyaret edebilirsiniz.​

Faturalı hattan Hazır Kart’a nasıl geçiş yapabilirim?

​Bireysel müşterilerimiz faturalı hattan Hazır Kart’a geçişi Turkcell Müşteri hizmetlerinden yaptırabilir. ​Turkcell Bayilerinde bireysel müşterilerimiz; Faturalı hattan Hazır Kart'a geçiş başvurusu sürecinde, Hazır Kart'a geçiş öncesinde Rahat Tarife’de yer alan diledikleri pakete 30 günlük geçiş yapabilirler.30 günlük Rahat pakete geçişi sonrasında gelen SMS’e onay vermeleri durumunda Rahat Tarife’den Hazır Kart'a geçiş işlemleri başlatılır. Onay vermemeleri durumunda da Rahat Tarife’de kendilerine uygun paketten devam edebilirler.

Kullandığım hattın yasal sahibi vefat etti; hattı üzerime nasıl alabilirim?

Turkcell telefon hattını üzerime nasıl alırım? ​Vefat belgesi ile Turkcell Mağazalarına gittiğinizde hattı üzerinize alabilirsiniz.